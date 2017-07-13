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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:33
Хомякоид написав: cherchiltank написав:
Вісті з полєй
1 к центр - мінус 15 відсотків (самі попросили - погодився)
2к центр мінус 10 (сам запропонував)
4 к центр мінус 10 (хотіли мінус 20 були послані)
Офіс поділ - без змін (працюють люди)
Попереднє повідомлення щось не публікується, а хотілось поділитися з колегами лен лордами по темі)
Чому самі запропонували по 2к зниження ? Можна почути ход думок ?
Вас начитались - подумали, уж лучше -10%, чем доски, гвозди и молоток.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:02
Хомякоид написав: cherchiltank написав:
Вісті з полєй
1 к центр - мінус 15 відсотків (самі попросили - погодився)
2к центр мінус 10 (сам запропонував)
4 к центр мінус 10 (хотіли мінус 20 були послані)
Офіс поділ - без змін (працюють люди)
Попереднє повідомлення щось не публікується, а хотілось поділитися з колегами лен лордами по темі)
Чому самі запропонували по 2к зниження ? Можна почути ход думок ?
Действительно , зачем телегу ставить впереди лошади
, они всё равно этот жест милосердия не запомнят.
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