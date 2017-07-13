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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1843184418451846

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:33

  Хомякоид написав:
  cherchiltank написав:Вісті з полєй
1 к центр - мінус 15 відсотків (самі попросили - погодився)
2к центр мінус 10 (сам запропонував)
4 к центр мінус 10 (хотіли мінус 20 були послані)
Офіс поділ - без змін (працюють люди)
Попереднє повідомлення щось не публікується, а хотілось поділитися з колегами лен лордами по темі)


Чому самі запропонували по 2к зниження ? Можна почути ход думок ?

Вас начитались - подумали, уж лучше -10%, чем доски, гвозди и молоток.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:02

  Хомякоид написав:
  cherchiltank написав:Вісті з полєй
1 к центр - мінус 15 відсотків (самі попросили - погодився)
2к центр мінус 10 (сам запропонував)
4 к центр мінус 10 (хотіли мінус 20 були послані)
Офіс поділ - без змін (працюють люди)
Попереднє повідомлення щось не публікується, а хотілось поділитися з колегами лен лордами по темі)


Чому самі запропонували по 2к зниження ? Можна почути ход думок ?

Действительно , зачем телегу ставить впереди лошади :? , они всё равно этот жест милосердия не запомнят.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Запропонував знизити ціну з двох причин
1) подивився тенденції на ринку оренди і зрозумів, що краще запропонувати самому ніж торгуватись з орендарями за копійки
2) орендарі повністю мене задовольняють і не створюють зайвого клопоту, а шукати нових літом немає часу та бажання
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:27

Vadim V
По перше, судячи по тенденціям ринок оренди буде падати, не хотілось би втрачати нормальних орендарів
По-друге не хочеться літом бігати і шукати нових орендарів)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:04

  Vadim V написав:Действительно , зачем телегу ставить впереди лошади :? , они всё равно этот жест милосердия не запомнят.

Если на рынке дешевеет аренда, то наверняка съемщики не дураки и уже мониторили варианты, а тут удар на упреждение и все стороны дальше спят спокойно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:41

  Zebra написав:
  Vadim V написав:Действительно , зачем телегу ставить впереди лошади :? , они всё равно этот жест милосердия не запомнят.

Если на рынке дешевеет аренда, то наверняка съемщики не дураки и уже мониторили варианты, а тут удар на упреждение и все стороны дальше спят спокойно.

Сроки Договора ведь не истекли?, а если бы начался дорожай , и вы им на упреждение подняли с надеждой на понимание и спокойный сон? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Можна звісно спиратися на договір но з мого досвіду краще втратити за півроку 8 тисяч ніж тієї самі або більші кошти від простою, до того ж вірус ніхто не передбачував, як і викид по добових квартир на ринок, зменшення купівельної спроможності, безробіття і тп. Краще завжди грати на упередження.
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:08

Vadim V Как показывает практика, кто гоняется за этими 10% часто меняет арендаторов и, как результат, больше теряет на простоях, уборках, косметиках и тп.
Стабильный арендатор на года 2-3 - за это 10%, я думаю, не жалко.
Rack
 
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