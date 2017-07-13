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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:33
Хомякоид написав: cherchiltank написав:
Вісті з полєй
1 к центр - мінус 15 відсотків (самі попросили - погодився)
2к центр мінус 10 (сам запропонував)
4 к центр мінус 10 (хотіли мінус 20 були послані)
Офіс поділ - без змін (працюють люди)
Попереднє повідомлення щось не публікується, а хотілось поділитися з колегами лен лордами по темі)
Чому самі запропонували по 2к зниження ? Можна почути ход думок ?
Вас начитались - подумали, уж лучше -10%, чем доски, гвозди и молоток.
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airmax78
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:02
Хомякоид написав: cherchiltank написав:
Вісті з полєй
1 к центр - мінус 15 відсотків (самі попросили - погодився)
2к центр мінус 10 (сам запропонував)
4 к центр мінус 10 (хотіли мінус 20 були послані)
Офіс поділ - без змін (працюють люди)
Попереднє повідомлення щось не публікується, а хотілось поділитися з колегами лен лордами по темі)
Чому самі запропонували по 2к зниження ? Можна почути ход думок ?
Действительно , зачем телегу ставить впереди лошади
, они всё равно этот жест милосердия не запомнят.
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Vadim V
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:29
Запропонував знизити ціну з двох причин
1) подивився тенденції на ринку оренди і зрозумів, що краще запропонувати самому ніж торгуватись з орендарями за копійки
2) орендарі повністю мене задовольняють і не створюють зайвого клопоту, а шукати нових літом немає часу та бажання
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cherchiltank
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:27
Vadim V
По перше, судячи по тенденціям ринок оренди буде падати, не хотілось би втрачати нормальних орендарів
По-друге не хочеться літом бігати і шукати нових орендарів)
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Додано: Вів 02 чер, 2020 01:04
Vadim V написав:
Действительно , зачем телегу ставить впереди лошади
, они всё равно этот жест милосердия не запомнят.
Если на рынке дешевеет аренда, то наверняка съемщики не дураки и уже мониторили варианты, а тут удар на упреждение и все стороны дальше спят спокойно.
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Zebra
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Додано: Вів 02 чер, 2020 09:41
Zebra написав: Vadim V написав:
Действительно , зачем телегу ставить впереди лошади
, они всё равно этот жест милосердия не запомнят.
Если на рынке дешевеет аренда, то наверняка съемщики не дураки и уже мониторили варианты, а тут удар на упреждение и все стороны дальше спят спокойно.
Сроки Договора ведь не истекли?, а если бы начался дорожай , и вы им на упреждение подняли с надеждой на понимание и спокойный сон?
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Vadim V
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:35
Можна звісно спиратися на договір но з мого досвіду краще втратити за півроку 8 тисяч ніж тієї самі або більші кошти від простою, до того ж вірус ніхто не передбачував, як і викид по добових квартир на ринок, зменшення купівельної спроможності, безробіття і тп. Краще завжди грати на упередження.
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cherchiltank
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:08
Vadim V Как показывает практика, кто гоняется за этими 10% часто меняет арендаторов и, как результат, больше теряет на простоях, уборках, косметиках и тп.
Стабильный арендатор на года 2-3 - за это 10%, я думаю, не жалко.
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Rack
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:36
cherchiltank написав:
Можна звісно спиратися на договір но з мого досвіду краще втратити за півроку 8 тисяч ніж тієї самі або більші кошти від простою, до того ж вірус ніхто не передбачував, як і викид по добових квартир на ринок, зменшення купівельної спроможності, безробіття і тп. Краще завжди грати на упередження.
Розумію вас. Сам мав таку слабкість на початку карантину, навіть стисло виклав на форумі свою "філософію" упереджувального удару під дих власним фінансовим інтересам. У недовготривалий період загострення альтруїзму уможливлював ініціювання знижки на 20-30%. Але якість сталі у моїх фаберже таки допомогла вистояти, чинити жорсткий опір вірусу благодійності в умовах масового психозу у середовищі орендодавців. А скільки статей і постів прочитав про необхідність зниження ставок для знедолених обставинами орендарів !!! Обливався сльозами співчуття, але вистояв, що й допомогло у підсумку вийти з карантину без втрат. Мої клієнти виявилися не такими вже й знедоленими, вперто сплачували належні мені грошенята, навіть поглядом не демонструючи бажання змінити статус кво у наших взаєминах. Дай, Боже, їм у подальшому високих доходів і незмінних принципів порядності.
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ihorkyiv
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:37
antonivs3 написав: Долярчик написав:
В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©
Вже трошки меньше, а криза ще не починалася, як на мене, так, в окремих напрямках- суспхарч, частково транспорт, креативнi напрямки та зовн.туризм
Те що зараз - це і так зрозуміло, а я вангую на вересень - коли всі лендлорди думають влупити цінник на порядок вище, який був до кризи/корони!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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