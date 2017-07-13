RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1844184518461847

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:14

  Долярчик написав:
  antonivs3 написав:
  Долярчик написав:В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©

Вже трошки меньше, а криза ще не починалася, як на мене, так, в окремих напрямках- суспхарч, частково транспорт, креативнi напрямки та зовн.туризм

Те що зараз - це і так зрозуміло, а я вангую на вересень - коли всі лендлорди думають влупити цінник на порядок вище, який був до кризи/корони! :mrgreen:

Долярчику , на порядок это в 10 раз больше , напоминаю тем кто ходил ДО школы. :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 23.05.14
Подякував: 514 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:41

Vadim V
Я на роботі - мене відволікли від думки :mrgreen:
Вже виправив!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8024
З нами з: 19.10.15
Подякував: 516 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:03

  Долярчик написав:Vadim V
Я на роботі - мене відволікли від думки :mrgreen:
Вже виправив!

покупают велосипеды?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 06.04.16
Подякував: 825 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:09

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Vadim V
Я на роботі - мене відволікли від думки :mrgreen:
Вже виправив!

покупают велосипеды?

Я ними не торгую - в мене інша сфера :mrgreen:
Але торгівля ще менш-більш зараз, а от що буде далі - трохи лячно :shock: :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8024
З нами з: 19.10.15
Подякував: 516 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:57

Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1756
З нами з: 07.08.17
Подякував: 837 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:39

  antonivs3 написав:Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.

Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати!
5000 гривен конечно отбивает амортизацию в экономе. Но где прибыль?
UA
 
Повідомлень: 4898
З нами з: 19.07.08
Подякував: 618 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:23

  UA написав:
  antonivs3 написав:Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.

Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати!
5000 гривен конечно отбивает амортизацию в экономе. Но где прибыль?

Кристер же стоил как я помню 500 долл/м2 на этапе строительства. 200 долл в месяц, это окупаемость 10 лет, очень даже хорошая доходность.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3614
З нами з: 19.09.10
Подякував: 611 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:39

  BIGor написав:
  UA написав:
  antonivs3 написав:Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.

Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати!
5000 гривен конечно отбивает амортизацию в экономе. Но где прибыль?

Кристер же стоил как я помню 500 долл/м2 на этапе строительства. 200 долл в месяц, это окупаемость 10 лет, очень даже хорошая доходность.


А ремонт, а убьют потом тот ремонт.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21499
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2225 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1844184518461847
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4206, 4207, 4208
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
42076 4981205
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 15:17
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197636
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 16664
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19197)
05.06.2020 15:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.