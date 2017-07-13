|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:14
Долярчик написав: antonivs3 написав: Долярчик написав:
В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©
Вже трошки меньше, а криза ще не починалася, як на мене, так, в окремих напрямках- суспхарч, частково транспорт, креативнi напрямки та зовн.туризм
Те що зараз - це і так зрозуміло, а я вангую на вересень - коли всі лендлорди думають влупити цінник на порядок вище, який був до кризи/корони
!
Долярчику , на порядок это в 10 раз больше , напоминаю тем кто ходил ДО школы.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2433
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:41
Vadim V
Я на роботі - мене відволікли від думки
Вже виправив!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8028
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:03
Долярчик написав:Vadim V
Я на роботі - мене відволікли від думки
Вже виправив!
покупают велосипеды?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3650
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:09
vitaliian написав: Долярчик написав:Vadim V
Я на роботі - мене відволікли від думки
Вже виправив!
покупают велосипеды?
Я ними не торгую - в мене інша сфера
Але торгівля ще менш-більш зараз, а от що буде далі - трохи лячно
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8028
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:57
Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.
Скоро(R)
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1756
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:39
antonivs3 написав:
Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.
Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати!
5000 гривен конечно отбивает амортизацию в экономе. Но где прибыль?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4899
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:23
UA написав: antonivs3 написав:
Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.
Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати!
5000 гривен конечно отбивает амортизацию в экономе. Но где прибыль?
Кристер же стоил как я помню 500 долл/м2 на этапе строительства. 200 долл в месяц, это окупаемость 10 лет, очень даже хорошая доходность.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:39
BIGor написав: UA написав: antonivs3 написав:
Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.
Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати!
5000 гривен конечно отбивает амортизацию в экономе. Но где прибыль?
Кристер же стоил как я помню 500 долл/м2 на этапе строительства. 200 долл в месяц, это окупаемость 10 лет, очень даже хорошая доходность.
А ремонт, а убьют потом тот ремонт.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21505
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1525 раз.
- Подякували: 2226 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 чер, 2020 04:03
BIGor написав: UA написав: antonivs3 написав:
Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.
Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати!
5000 гривен конечно отбивает амортизацию в экономе. Но где прибыль?
Кристер же стоил как я помню 500 долл/м2 на этапе строительства. 200 долл в месяц, это окупаемость 10 лет, очень даже хорошая доходность.
Вопрос - сколько оно сейчас стоит? Котлован в аренду не сдашь.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10886
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4840 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|42162
|4989349
|
|
|466
|197661
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|3
|16833
|
|