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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:26
UA написав: rjkz написав: BIGor написав:
Кристер же стоил как я помню 500 долл/м2 на этапе строительства. 200 долл в месяц, это окупаемость 10 лет, очень даже хорошая доходность.
Вопрос - сколько оно сейчас стоит? Котлован в аренду не сдашь.
Совершенно верно. Если аренда 5000 грн за квартиру с рыночной ценой 50 000 долларов станет обычным делом - То может квартиру лучше продать?
Вопрос в том, что быстро слить мало кто успеет. Точнее - мало кто успел
вопрос еще в том что на вырученые деньги купить?
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