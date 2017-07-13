RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1845184618471848

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:26

  UA написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Кристер же стоил как я помню 500 долл/м2 на этапе строительства. 200 долл в месяц, это окупаемость 10 лет, очень даже хорошая доходность.


Вопрос - сколько оно сейчас стоит? Котлован в аренду не сдашь.

Совершенно верно. Если аренда 5000 грн за квартиру с рыночной ценой 50 000 долларов станет обычным делом - То может квартиру лучше продать?
Вопрос в том, что быстро слить мало кто успеет. Точнее - мало кто успел :mrgreen:
вопрос еще в том что на вырученые деньги купить?
Diman
 
Повідомлень: 497
З нами з: 11.07.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:43

  antonivs3 написав:Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.

Полтора года назад 8к - была хорошая цена, полгода назад реальная цена - 11-12к. Сейчас снова около 8. Ваш арендатор не только последний год жил по низкой цене, но и будет продолжать жить в ближайшее время, т.к. смог убедить Вас в обратном
Damien
 
Повідомлень: 25
З нами з: 28.04.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:30

  Damien написав:Полтора года назад 8к - была хорошая цена, полгода назад реальная цена - 11-12к. Сейчас снова около 8. Ваш арендатор не только последний год жил по низкой цене, но и будет продолжать жить в ближайшее время, т.к. смог убедить Вас в обратном

12 000 грн - 1к на Венике?
Привет Респект!
UA
 
Повідомлень: 4902
З нами з: 19.07.08
Подякував: 618 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1845184618471848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot], Hotab, zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4234, 4235, 4236
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
42353 4998513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 18:50
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197675
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 17000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16374)
06.06.2020 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.