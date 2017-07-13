Додано: Суб 06 чер, 2020 19:29

Господа, нужно голосовалку запулить новую.

Старая уже ничего не показывает.

Сравнить конец 2019 и сегодня.

Падение уже произошло. нужно увидеть результат.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )