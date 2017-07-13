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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:26
UA написав: rjkz написав: BIGor написав:
Кристер же стоил как я помню 500 долл/м2 на этапе строительства. 200 долл в месяц, это окупаемость 10 лет, очень даже хорошая доходность.
Вопрос - сколько оно сейчас стоит? Котлован в аренду не сдашь.
Совершенно верно. Если аренда 5000 грн за квартиру с рыночной ценой 50 000 долларов станет обычным делом - То может квартиру лучше продать?
Вопрос в том, что быстро слить мало кто успеет. Точнее - мало кто успел
вопрос еще в том что на вырученые деньги купить?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 17:43
antonivs3 написав:
Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.
Полтора года назад 8к - была хорошая цена, полгода назад реальная цена - 11-12к. Сейчас снова около 8. Ваш арендатор не только последний год жил по низкой цене, но и будет продолжать жить в ближайшее время, т.к. смог убедить Вас в обратном
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Додано: Суб 06 чер, 2020 18:30
Damien написав:
Полтора года назад 8к - была хорошая цена, полгода назад реальная цена - 11-12к. Сейчас снова около 8. Ваш арендатор не только последний год жил по низкой цене, но и будет продолжать жить в ближайшее время, т.к. смог убедить Вас в обратном
12 000 грн - 1к на Венике?
Привет Респект!
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Додано: Суб 06 чер, 2020 19:29
Господа, нужно голосовалку запулить новую.
Старая уже ничего не показывает.
Сравнить конец 2019 и сегодня.
Падение уже произошло. нужно увидеть результат.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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