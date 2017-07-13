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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:26
UA написав: rjkz написав: BIGor написав:
Кристер же стоил как я помню 500 долл/м2 на этапе строительства. 200 долл в месяц, это окупаемость 10 лет, очень даже хорошая доходность.
Вопрос - сколько оно сейчас стоит? Котлован в аренду не сдашь.
Совершенно верно. Если аренда 5000 грн за квартиру с рыночной ценой 50 000 долларов станет обычным делом - То может квартиру лучше продать?
Вопрос в том, что быстро слить мало кто успеет. Точнее - мало кто успел
вопрос еще в том что на вырученые деньги купить?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 17:43
antonivs3 написав:
Кристер, 1к 49кв.м, в позапрошлом году сдана за 8, так и сдавалась до карантина, теперь платят 5, можно было бы и кого-то искать, но за 8 не найдешь- не сезон, некогда, простой, проверенный арендатор итд, пока так.
Полтора года назад 8к - была хорошая цена, полгода назад реальная цена - 11-12к. Сейчас снова около 8. Ваш арендатор не только последний год жил по низкой цене, но и будет продолжать жить в ближайшее время, т.к. смог убедить Вас в обратном
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Додано: Суб 06 чер, 2020 18:30
Damien написав:
Полтора года назад 8к - была хорошая цена, полгода назад реальная цена - 11-12к. Сейчас снова около 8. Ваш арендатор не только последний год жил по низкой цене, но и будет продолжать жить в ближайшее время, т.к. смог убедить Вас в обратном
12 000 грн - 1к на Венике?
Привет Респект!
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Додано: Суб 06 чер, 2020 19:29
Господа, нужно голосовалку запулить новую.
Старая уже ничего не показывает.
Сравнить конец 2019 и сегодня.
Падение уже произошло. нужно увидеть результат.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:48
Долярчик написав: antonivs3 написав: Долярчик написав:
В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©
Вже трошки меньше, а криза ще не починалася, як на мене, так, в окремих напрямках- суспхарч, частково транспорт, креативнi напрямки та зовн.туризм
Те що зараз - це і так зрозуміло, а я вангую на вересень - коли всі лендлорди думають влупити цінник хоч трохи вище, який був до кризи/корони!
ти тут пишеш, що цінники не міняють у Львові, ось будь ласкаhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4979188#p4979188
jump написав:
За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав. За даними забудовників, за два місяці карантину найбільше зниження продажів, наприклад у Києві, спостерігалося в сегменті економ-класу і досягло 90% від рівня лютого.
Незважаючи на те, що ціна на квартири в економ-сегменті є найнижчою на ринку – в середньому на 20-25% менше, ніж, наприклад, на житло нових форматів, реальний покупець став набагато вимогливішим до гарантій надійності власних інвестицій, якості майбутнього об’єкта, а також комфортного проживання в житловому комплексі.
Як зазначив нам керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров, крім форс-мажорних обставин, головними причинами різкого зниження привабливості економ-житла є відсутність гарантій від забудовників, що об’єкт буде добудований вчасно, низька якість будівництва об’єктів цього класу, а також відсутність додаткових функціональних можливостей майбутніх житлових комплексів.
Будівельники зазначають, що в понад 70% всіх об’єктах економ-класу, що зводяться, в період карантину були тимчасово зупинені або припинені будівельні роботи.
“Об’єкти економ-класу виявилися найбільш ризиковими для інвестицій, бо їх будівництво ведеться переважно за рахунок коштів покупців, а при різкому зниженні купівельної активності забудовники були змушені призупинити будівельні роботи”, – говорить Олександр Ізаров.
У період карантину значно посилилася “репутаційна” конкуренція компаній-забудовників в прагненні переконати потенційного покупця в надійності вкладень саме в їхні об’єкти, що будуються. І на тлі зниження продажів істотно загострилася боротьба за покупця.
Багато компаній, щоб зберегти або знизити різке скорочення угод, вдалися до низки заходів, зокрема, пропонуючи інвесторам придбати квартиру за найбільш вигідними цінами.
“Знижки та акції стали показувати результат тільки останні 10-14 днів: зростання продажів в окремих проектах частково було пов’язане з тим, що забудовники запропонували покупцям вигідні умови: це і фіксація курсу на 24,8-25,5 грн/$, це і “повний захист інвестицій” (що дозволяє покупцям, якщо у них раптом зміняться плани, забрати назад гроші без штрафних санкцій), і оптимальні умови по розстрочці – під 0% при внеску від 40% від вартості квартири тощо”, – каже директор з маркетингу багатофункціонального ЖК Polaris Home & Plaza Анжеліка Саакян.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 10 чер, 2020 12:05
flyman
Ось що я пишу:
Нє, ну справді країна чудес!
Забудовники цінники спускати не хочуть!
А за що вони живуть?
Їсти не хочуть?
Сосали ж чупса 2 місяці і що, далі вирішили сосати, а не продавати?
Чи якісь барани реально зараз щось купують?
Ще ж другу хвилю на осінь обіцяють - то хто хоче зараз тратитись по дурних цінниках???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 06:15
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rjkz
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Додано: Чет 11 чер, 2020 07:15
rjkz написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/article/leto-na-dache-kievlyane-opustoshayut-rynok-zagorodnoy-nedvijimosti-chto-pochem
Тимчасове явище.
Попит на заміську нерухомість впаде через два місяці.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:51
Не понимаю экономику сдачи в аренду НП липок. Трёха 120 метров за 2куе ушла, с ремонтом уровня 70-80куе. Не всех карантин задел
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