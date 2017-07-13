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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1846184718481849
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:32

МВФ дав кредит зеБобікам при умові - прийняття "нульової декларації"
Схоже, що скоро всі будуть плати податки. Навіть прокурори)))

"Кабінет Міністрів очікує на запуск "нульової декларації" у 2020 році.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на пресконференції, присвячений 100 дням уряду"
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3201423
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:38

  hume написав:Не понимаю экономику сдачи в аренду НП липок. Трёха 120 метров за 2куе ушла, с ремонтом уровня 70-80куе. Не всех карантин задел

какая реальная цена этой квартиры на сегодня?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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