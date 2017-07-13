Схоже, що скоро всі будуть плати податки. Навіть прокурори)))
"Кабінет Міністрів очікує на запуск "нульової декларації" у 2020 році.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на пресконференції, присвячений 100 дням уряду"
Джерело:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:32
МВФ дав кредит зеБобікам при умові - прийняття "нульової декларації"
Схоже, що скоро всі будуть плати податки. Навіть прокурори)))
"Кабінет Міністрів очікує на запуск "нульової декларації" у 2020 році.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на пресконференції, присвячений 100 дням уряду"
Джерело:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:38
какая реальная цена этой квартиры на сегодня?
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