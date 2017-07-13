|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:38
hume написав:
Не понимаю экономику сдачи в аренду НП липок. Трёха 120 метров
за 2куе ушла, с ремонтом уровня 70-80куе. Не всех карантин задел
какая реальная цена этой квартиры на сегодня?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11511
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 1121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:31
Frant написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/article/leto-na-dache-kievlyane-opustoshayut-rynok-zagorodnoy-nedvijimosti-chto-pochem
Тимчасове явище.
Попит на заміську нерухомість впаде через два місяці.
але матраси будуть витрушені,
і на прлєсць в КРЖН не буде
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19699
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1102 раз.
- Подякували: 1350 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, vitaliian
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|43168
|5078291
|
|
|466
|197830
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|3
|18483
|
|