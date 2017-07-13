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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:38
hume написав:
Не понимаю экономику сдачи в аренду НП липок. Трёха 120 метров
за 2куе ушла, с ремонтом уровня 70-80куе. Не всех карантин задел
какая реальная цена этой квартиры на сегодня?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:31
Frant написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/article/leto-na-dache-kievlyane-opustoshayut-rynok-zagorodnoy-nedvijimosti-chto-pochem
Тимчасове явище.
Попит на заміську нерухомість впаде через два місяці.
але матраси будуть витрушені,
і на прлєсць в КРЖН не буде
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:46
Прохожий написав: hume написав:
Не понимаю экономику сдачи в аренду НП липок. Трёха 120 метров
за 2куе ушла, с ремонтом уровня 70-80куе. Не всех карантин задел
какая реальная цена этой квартиры на сегодня?
Вы знаете, я даже не представляю, так как не знаком с ценами на сегодня в этом комплексе. Мне интересно какой простой был
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hume
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:49
UA написав: hume написав:
Не понимаю экономику сдачи в аренду НП липок. Трёха 120 метров за 2куе ушла, с ремонтом уровня 70-80куе. Не всех карантин задел
Дешево сдали.
Ремонт делали под себя, а сдают за сколько снимают.
Квартиры в НЛ берут не на последние деньги.
Вот и вся экономика.
Честно говоря я так тоже подумал, но когда после полученной инфо решил посмотреть, что предлагается рынком в нпл, то с удивлением обнаружил много предложений от 90 квадратов и выше с довольно хорошими ремонтами в пределах 1800-2000. То есть как то много тех кто для себя делал, а потом решил сдать
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:43
hume написав: UA написав:
Дешево сдали.
Ремонт делали под себя, а сдают за сколько снимают.
Квартиры в НЛ берут не на последние деньги.
Вот и вся экономика.
Честно говоря я так тоже подумал, но когда после полученной инфо решил посмотреть, что предлагается рынком в нпл, то с удивлением обнаружил много предложений от 90 квадратов и выше с довольно хорошими ремонтами в пределах 1800-2000. То есть как то много тех кто для себя делал, а потом решил сдать
Часто собственники таких квартир в НЛ уже даже из украинского гражданства повыходили. А ненужная собственность осталась.
Поинтересуйтесь продажами в этом сегменте. Примерно в 70% случаев разговор с рылом будет начинаться - "Хозяева живут заграницей или за городом или в другом регионе Украины и эта квартира им просто не нужна".
Тенденция к миграции обеспеченны людей из Киева налицо.
Востаннє редагувалось UA
в П'ят 12 чер, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:51
UA написав: hume написав:
Честно говоря я так тоже подумал, но когда после полученной инфо решил посмотреть, что предлагается рынком в нпл, то с удивлением обнаружил много предложений от 90 квадратов и выше с довольно хорошими ремонтами в пределах 1800-2000. То есть как то много тех кто для себя делал, а потом решил сдать
Часто собственники таких квартир в НЛ уже даже из украинского гражданства повыходили. А ненужная собственность осталась.
Поинтересуйтесь продажами в этом сегменте. Примерно в 70% случаев разговор с рылом будет начинаться - "Хозяева живут заграницей или за городом или в другом регионе Украины и квартира им просто не нужна".
Не совсем так.
Для большинства это 2-3-...-я квартира купленная изначально про запас.
В этом легко было убедиться посмотрев сколько окон зажигаются там вечером.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:54
shapo написав: UA написав:
Часто собственники таких квартир в НЛ уже даже из украинского гражданства повыходили. А ненужная собственность осталась.
Поинтересуйтесь продажами в этом сегменте. Примерно в 70% случаев разговор с рылом будет начинаться - "Хозяева живут заграницей или за городом или в другом регионе Украины и квартира им просто не нужна".
Не совсем так.
Для большинства это 2-3-...-я квартира купленная изначально про запас.
В этом легко было убедиться посмотрев сколько окон зажигаются там вечером.
В абсолютном большинстве это не бедные люди владеющие многими объектами недвижимости. Часто не только в Украине.
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UA
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