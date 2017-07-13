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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1846184718481849
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:38

  hume написав:Не понимаю экономику сдачи в аренду НП липок. Трёха 120 метров за 2куе ушла, с ремонтом уровня 70-80куе. Не всех карантин задел

какая реальная цена этой квартиры на сегодня?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:31

  Frant написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/article/leto-na-dache-kievlyane-opustoshayut-rynok-zagorodnoy-nedvijimosti-chto-pochem


Тимчасове явище.
Попит на заміську нерухомість впаде через два місяці.

але матраси будуть витрушені,
і на прлєсць в КРЖН не буде
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:46

  Прохожий написав:
  hume написав:Не понимаю экономику сдачи в аренду НП липок. Трёха 120 метров за 2куе ушла, с ремонтом уровня 70-80куе. Не всех карантин задел

какая реальная цена этой квартиры на сегодня?

Вы знаете, я даже не представляю, так как не знаком с ценами на сегодня в этом комплексе. Мне интересно какой простой был
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:49

  UA написав:
  hume написав:Не понимаю экономику сдачи в аренду НП липок. Трёха 120 метров за 2куе ушла, с ремонтом уровня 70-80куе. Не всех карантин задел

Дешево сдали.
Ремонт делали под себя, а сдают за сколько снимают.
Квартиры в НЛ берут не на последние деньги.
Вот и вся экономика.

Честно говоря я так тоже подумал, но когда после полученной инфо решил посмотреть, что предлагается рынком в нпл, то с удивлением обнаружил много предложений от 90 квадратов и выше с довольно хорошими ремонтами в пределах 1800-2000. То есть как то много тех кто для себя делал, а потом решил сдать
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:43

  hume написав:
  UA написав:Дешево сдали.
Ремонт делали под себя, а сдают за сколько снимают.
Квартиры в НЛ берут не на последние деньги.
Вот и вся экономика.

Честно говоря я так тоже подумал, но когда после полученной инфо решил посмотреть, что предлагается рынком в нпл, то с удивлением обнаружил много предложений от 90 квадратов и выше с довольно хорошими ремонтами в пределах 1800-2000. То есть как то много тех кто для себя делал, а потом решил сдать

Часто собственники таких квартир в НЛ уже даже из украинского гражданства повыходили. А ненужная собственность осталась.
Поинтересуйтесь продажами в этом сегменте. Примерно в 70% случаев разговор с рылом будет начинаться - "Хозяева живут заграницей или за городом или в другом регионе Украины и эта квартира им просто не нужна".
Тенденция к миграции обеспеченны людей из Киева налицо.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 12 чер, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:51

  UA написав:
  hume написав:Честно говоря я так тоже подумал, но когда после полученной инфо решил посмотреть, что предлагается рынком в нпл, то с удивлением обнаружил много предложений от 90 квадратов и выше с довольно хорошими ремонтами в пределах 1800-2000. То есть как то много тех кто для себя делал, а потом решил сдать

Часто собственники таких квартир в НЛ уже даже из украинского гражданства повыходили. А ненужная собственность осталась.
Поинтересуйтесь продажами в этом сегменте. Примерно в 70% случаев разговор с рылом будет начинаться - "Хозяева живут заграницей или за городом или в другом регионе Украины и квартира им просто не нужна".


Не совсем так.
Для большинства это 2-3-...-я квартира купленная изначально про запас.
В этом легко было убедиться посмотрев сколько окон зажигаются там вечером.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:54

  shapo написав:
  UA написав:Часто собственники таких квартир в НЛ уже даже из украинского гражданства повыходили. А ненужная собственность осталась.
Поинтересуйтесь продажами в этом сегменте. Примерно в 70% случаев разговор с рылом будет начинаться - "Хозяева живут заграницей или за городом или в другом регионе Украины и квартира им просто не нужна".


Не совсем так.
Для большинства это 2-3-...-я квартира купленная изначально про запас.
В этом легко было убедиться посмотрев сколько окон зажигаются там вечером.

В абсолютном большинстве это не бедные люди владеющие многими объектами недвижимости. Часто не только в Украине. Жить одновременно во всей своей недвижимости не представляется возможным.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:59

  UA написав:
  shapo написав:Не совсем так.
Для большинства это 2-3-...-я квартира купленная изначально про запас.
В этом легко было убедиться посмотрев сколько окон зажигаются там вечером.

В абсолютном большинстве это не бедные люди владеющие многими объектами недвижимости. Часто не только в Украине.


Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен первичного накопления капитала.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:23

  shapo написав:Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен первичного накопления капитала.

Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:13

  UA написав:
  shapo написав:Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен первичного накопления капитала.

Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.


Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги,причем исключительно по понятиям.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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