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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1847184818491850
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:26

  shapo написав:
  UA написав:
  shapo написав:Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен первичного накопления капитала.

Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.


Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги,причем исключительно по понятиям.

Что в этом аморального?

ПС в НЛ хорошо освещена вся территория.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:22

  shapo написав:
  UA написав:
  shapo написав:Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен первичного накопления капитала.

Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.


Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги,причем исключительно по понятиям.

И чем тебя понятия не устраивают? Принцип прост-надо правду говорить и отвечать за свои слова!
sesk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:07

  sesk написав:И чем тебя понятия не устраивают? Принцип прост-надо правду говорить и отвечать за свои слова!


так потому и не устраивают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 1847184818491850
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