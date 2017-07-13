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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:26
shapo написав: UA написав: shapo написав:
Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен
первичного накопления капитала.
Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.
Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги
,причем исключительно по понятиям.
Что в этом аморального?
ПС в НЛ хорошо освещена вся территория.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:22
shapo написав: UA написав: shapo написав:
Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен
первичного накопления капитала.
Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.
Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги,причем исключительно по понятиям.
И чем тебя понятия не устраивают? Принцип прост-надо правду говорить и отвечать за свои слова!
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sesk
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:07
sesk написав:
И чем тебя понятия не устраивают? Принцип прост-надо правду говорить и отвечать за свои слова!
так потому и не устраивают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:15
Да, плохо быть должником.
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RomaS
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:48
UA написав: shapo написав:
Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги
,причем исключительно по понятиям.
Что в этом аморального?
ПС в НЛ хорошо освещена вся территория.
В стране где криминал правит бал, а не закон, вообще ничего аморального нет.
PS А еще и охрана при въезде там есть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:50
sesk написав: shapo написав:
Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги,причем исключительно по понятиям.
И чем тебя понятия не устраивают? Принцип прост-надо правду говорить и отвечать за свои слова!
Во всем мире для этих целей каких-то судей, адвокатов, прокуроров зачем-то придумали, а здесь опять велосипед изобрели и ты этому аплодируешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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