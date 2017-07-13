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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1848184918501851
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 02:03

  UA написав:
  shapo написав:Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен первичного накопления капитала.

Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.


Ладно, так и быть, я все равно это уже писал тут. Напомню. Приехал доставщик пиццы на Матизе, поднялся к клиенту, приехал чувак на рэнже, слехка подаху...дивился такой наглости - Матиз в НЛ. Достал биту и отфигачил матиз так, что там не осталось ни одного целого элемента кузова, зеркал и стекол.
На выезде из НЛ детский сад, к нму всегда очередь на высадку мажорчиков. Перед самим шлагбаумом. И одна полоса к шлагбауму используется теми, кто не высаживает чад. И вот видел такую картину - уже не помню на чем остановился в полосе на выезд чувырло и решил высадить своего без очереди. Из машины рядом выкатился колобок в костюме и начал с ходу объяснять законы физики. Веселый махач был.
Но это внешние проявления. Внутри еще все печальней.
Я-бы не хотел в таком соседстве жить. К сожалению, по виду деятельности, я таких на каждом шагу встречаю.Ч(м)удаки редкие.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 02:06

  shapo написав:
  UA написав:
  shapo написав:Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен первичного накопления капитала.

Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.


Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги,причем исключительно по понятиям.


Собственно там 3 категории. перетекающие из одной в другую - бандиты, менты-бандиты и госслужащие-бандиты. Другие мне там не попадались. Панятия у всех одинаковые.
rjkz
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Повідомлень: 10913
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Подякував: 4862 раз.
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  #<1 ... 1848184918501851
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