Додано: Суб 13 чер, 2020 02:03

UA написав: shapo написав: Вот эт-то точно.

Только аура там скверная.

Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен первичного накопления капитала. Вот эт-то точно.Только аура там скверная.Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов ипервичного накопления капитала.

Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.

Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине. Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.

Ладно, так и быть, я все равно это уже писал тут. Напомню. Приехал доставщик пиццы на Матизе, поднялся к клиенту, приехал чувак на рэнже, слехка подаху...дивился такой наглости - Матиз в НЛ. Достал биту и отфигачил матиз так, что там не осталось ни одного целого элемента кузова, зеркал и стекол.На выезде из НЛ детский сад, к нму всегда очередь на высадку мажорчиков. Перед самим шлагбаумом. И одна полоса к шлагбауму используется теми, кто не высаживает чад. И вот видел такую картину - уже не помню на чем остановился в полосе на выезд чувырло и решил высадить своего без очереди. Из машины рядом выкатился колобок в костюме и начал с ходу объяснять законы физики. Веселый махач был.Но это внешние проявления. Внутри еще все печальней.Я-бы не хотел в таком соседстве жить. К сожалению, по виду деятельности, я таких на каждом шагу встречаю.Ч(м)удаки редкие.