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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 13 чер, 2020 02:03
UA написав: shapo написав:
Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен
первичного накопления капитала.
Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.
Ладно, так и быть, я все равно это уже писал тут. Напомню. Приехал доставщик пиццы на Матизе, поднялся к клиенту, приехал чувак на рэнже, слехка подаху...дивился такой наглости - Матиз в НЛ. Достал биту и отфигачил матиз так, что там не осталось ни одного целого элемента кузова, зеркал и стекол.
На выезде из НЛ детский сад, к нму всегда очередь на высадку мажорчиков. Перед самим шлагбаумом. И одна полоса к шлагбауму используется теми, кто не высаживает чад. И вот видел такую картину - уже не помню на чем остановился в полосе на выезд чувырло и решил высадить своего без очереди. Из машины рядом выкатился колобок в костюме и начал с ходу объяснять законы физики. Веселый махач был.
Но это внешние проявления. Внутри еще все печальней.
Я-бы не хотел в таком соседстве жить. К сожалению, по виду деятельности, я таких на каждом шагу встречаю.Ч(м)удаки редкие.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 02:06
shapo написав: UA написав: shapo написав:
Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен
первичного накопления капитала.
Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.
Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги,причем исключительно по понятиям.
Собственно там 3 категории. перетекающие из одной в другую - бандиты, менты-бандиты и госслужащие-бандиты. Другие мне там не попадались. Панятия у всех одинаковые.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 02:20
sesk написав: shapo написав: UA написав:
Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.
Это пока вы с ними в темном переулке не столкнулись или они не приехали с утюгом забирать свои долги,причем исключительно по понятиям.
И чем тебя понятия не устраивают? Принцип прост-надо правду говорить и отвечать за свои слова!
Та да, "дамбас паражняк не гонит".
Только я работал по донецкому региону, и сделать тебе долг - как два пальца об асфальт. Это именно уголовное бычье из 90-х, когда за царапину на его точиле тебя поставят на счетчик. Не знаю, как местный аттракцион или как намек, но мне показывали сауну, которую взрывали 6 раз к тому моменту - когда кого-то хотели замочить, его просто приглашали в эту сауну.
Я ничего общего не хочу иметь с такими людьми.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 07:41
rjkz написав:
Та да, "дамбас паражняк не гонит".
Только я работал по донецкому региону, и сделать тебе долг - как два пальца об асфальт. Это именно уголовное бычье из 90-х, когда за царапину на его точиле тебя поставят на счетчик. Не знаю, как местный аттракцион или как намек, но мне показывали сауну, которую взрывали 6 раз к тому моменту - когда кого-то хотели замочить, его просто приглашали в эту сауну.
Я ничего общего не хочу иметь с такими людьми.
Со мной работал колега с Лугандна.
Рассказал такую историю.
Для них там всех почему-то проблема говорить по украински.
Учительница ставила двойку через тройку.
Пошла мама и сестра коллеги, отпиздюхали принципиальную учительницу. Так сказать востановили справедливость по местным понятиям.
Я малость подофигел после такого повествования.
Так что, кто-то собираеться аренду осенью поднимать ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 13 чер, 2020 08:12
rjkz написав: UA написав: shapo написав:
Вот эт-то точно.
Только аура там скверная.
Лет 5 назад племянница жены надумала там покупать квартиру ,зашли в несколько домов и столкнулись с такими типами которых не встречал с 90-х времен
первичного накопления капитала.
Это самый четкий и договороспособный контингент из людей пока ещё оставшихся в Украине.
Во всяком случаи лучше, чем дрыщявые торчки на амфетамине.
Ладно, так и быть, я все равно это уже писал тут. Напомню. Приехал доставщик пиццы на Матизе, поднялся к клиенту, приехал чувак на рэнже, слехка подаху...дивился такой наглости - Матиз в НЛ. Достал биту и отфигачил матиз так, что там не осталось ни одного целого элемента кузова, зеркал и стекол.
На выезде из НЛ детский сад, к нму всегда очередь на высадку мажорчиков. Перед самим шлагбаумом. И одна полоса к шлагбауму используется теми, кто не высаживает чад. И вот видел такую картину - уже не помню на чем остановился в полосе на выезд чувырло и решил высадить своего без очереди. Из машины рядом выкатился колобок в костюме и начал с ходу объяснять законы физики. Веселый махач был.
Но это внешние проявления. Внутри еще все печальней.
Я-бы не хотел в таком соседстве жить. К сожалению, по виду деятельности, я таких на каждом шагу встречаю.Ч(м)удаки редкие.
Дополню, главный наркобарон центральной Европы тоже в НЛ проживает.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 09:09
rjkz написав:
Ладно, так и быть, я все равно это уже писал тут. Напомню. Приехал доставщик пиццы на Матизе, поднялся к клиенту, приехал чувак на рэнже, слехка подаху...дивился такой наглости - Матиз в НЛ. Достал биту и отфигачил матиз так, что там не осталось ни одного целого элемента кузова, зеркал и стекол.
На выезде из НЛ детский сад, к нму всегда очередь на высадку мажорчиков. Перед самим шлагбаумом. И одна полоса к шлагбауму используется теми, кто не высаживает чад. И вот видел такую картину - уже не помню на чем остановился в полосе на выезд чувырло и решил высадить своего без очереди. Из машины рядом выкатился колобок в костюме и начал с ходу объяснять законы физики. Веселый махач был.
Но это внешние проявления. Внутри еще все печальней.
Я-бы не хотел в таком соседстве жить. К сожалению, по виду деятельности, я таких на каждом шагу встречаю.Ч(м)удаки редкие.
Всё по делу. Просто так законы физики объяснять не рвутся же?
Скопление людей требует выполнение ими правил. Иначе цена квартир в многоквартирном доме стремится к нулю.
Востаннє редагувалось UA
в Суб 13 чер, 2020 09:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 09:13
Хомякоид написав: rjkz написав:
Та да, "дамбас паражняк не гонит".
Только я работал по донецкому региону, и сделать тебе долг - как два пальца об асфальт. Это именно уголовное бычье из 90-х, когда за царапину на его точиле тебя поставят на счетчик. Не знаю, как местный аттракцион или как намек, но мне показывали сауну, которую взрывали 6 раз к тому моменту - когда кого-то хотели замочить, его просто приглашали в эту сауну.
Я ничего общего не хочу иметь с такими людьми.
Со мной работал колега с Лугандна.
Рассказал такую историю.
Для них там всех почему-то проблема говорить по украински.
Учительница ставила двойку через тройку.
Пошла мама и сестра коллеги, отпиздюхали принципиальную учительницу. Так сказать востановили справедливость по местным понятиям.
Я малость подофигел после такого повествования.
Так что, кто-то собираеться аренду осенью поднимать ?
С 2015 года такую историю в любой киевской школе вам расскажут.
Носители "культурных ценностей" из зоны АТО принимаются в киевские садики - школы вне очереди.
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