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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1849185018511852
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:40

  antonivs3 написав:Вести с полей, маленькая уставшая гостинка, до 25м3, рядом с м.Героев Днепра, сдана с первого просмотра за 5000+электрика, к зиме планируют добавить коммуналь. До апреля сдавали многолетнему арендатору за 4+вода+электричество.

Куда съехал старый арендатор? Нашел за 3000 грн?
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