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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1849185018511852
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:40

  antonivs3 написав:Вести с полей, маленькая уставшая гостинка, до 25м3, рядом с м.Героев Днепра, сдана с первого просмотра за 5000+электрика, к зиме планируют добавить коммуналь. До апреля сдавали многолетнему арендатору за 4+вода+электричество.

Куда съехал старый арендатор? Нашел за 3000 грн?
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:50

За 3000 снимал ее в позапрошлом, а сейчас доделал ремонт и переехал в Варшавский
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 02:08

  UA написав:
  rjkz написав:Ладно, так и быть, я все равно это уже писал тут. Напомню. Приехал доставщик пиццы на Матизе, поднялся к клиенту, приехал чувак на рэнже, слехка подаху...дивился такой наглости - Матиз в НЛ. Достал биту и отфигачил матиз так, что там не осталось ни одного целого элемента кузова, зеркал и стекол.
На выезде из НЛ детский сад, к нму всегда очередь на высадку мажорчиков. Перед самим шлагбаумом. И одна полоса к шлагбауму используется теми, кто не высаживает чад. И вот видел такую картину - уже не помню на чем остановился в полосе на выезд чувырло и решил высадить своего без очереди. Из машины рядом выкатился колобок в костюме и начал с ходу объяснять законы физики. Веселый махач был.
Но это внешние проявления. Внутри еще все печальней.
Я-бы не хотел в таком соседстве жить. К сожалению, по виду деятельности, я таких на каждом шагу встречаю.Ч(м)удаки редкие.

Всё по делу. Просто так законы физики объяснять не рвутся же?
Скопление людей требует выполнение ими правил. Иначе цена квартир в многоквартирном доме стремится к нулю.


Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ. :mrgreen:
rjkz
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  #<1 ... 1849185018511852
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