Додано: Нед 14 чер, 2020 08:49

rjkz написав:

Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".

не общения, а решения спорных вопросов

сколько у тебя в анамнезе выигранных судебных дел, любитель вставлять свои пять копеек в каждую щель?

кстати я помню с каким восторгом ты несколько раз рассказывал про своего крупного дружка, выбросившего силой забуревшего арендатора

