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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:40
antonivs3 написав:
Вести с полей, маленькая уставшая гостинка, до 25м3, рядом с м.Героев Днепра, сдана с первого просмотра за 5000+электрика
, к зиме планируют добавить коммуналь. До апреля сдавали многолетнему арендатору за 4+вода+электричество
.
Куда съехал старый арендатор? Нашел за 3000 грн?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:50
За 3000 снимал ее в позапрошлом, а сейчас доделал ремонт и переехал в Варшавский
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Додано: Нед 14 чер, 2020 02:08
UA написав: rjkz написав:
Ладно, так и быть, я все равно это уже писал тут. Напомню. Приехал доставщик пиццы на Матизе, поднялся к клиенту, приехал чувак на рэнже, слехка подаху...дивился такой наглости - Матиз в НЛ. Достал биту и отфигачил матиз так, что там не осталось ни одного целого элемента кузова, зеркал и стекол.
На выезде из НЛ детский сад, к нму всегда очередь на высадку мажорчиков. Перед самим шлагбаумом. И одна полоса к шлагбауму используется теми, кто не высаживает чад. И вот видел такую картину - уже не помню на чем остановился в полосе на выезд чувырло и решил высадить своего без очереди. Из машины рядом выкатился колобок в костюме и начал с ходу объяснять законы физики. Веселый махач был.
Но это внешние проявления. Внутри еще все печальней.
Я-бы не хотел в таком соседстве жить. К сожалению, по виду деятельности, я таких на каждом шагу встречаю.Ч(м)удаки редкие.
Всё по делу. Просто так законы физики объяснять не рвутся же?
Скопление людей требует выполнение ими правил. Иначе цена квартир в многоквартирном доме стремится к нулю.
Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 08:49
rjkz написав:
Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ.
не общения, а решения спорных вопросов
сколько у тебя в анамнезе выигранных судебных дел, любитель вставлять свои пять копеек в каждую щель?
кстати я помню с каким восторгом ты несколько раз рассказывал про своего крупного дружка, выбросившего силой забуревшего арендатора
прежде чем пафосно ляпать языком посмотри в зеркало
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 09:00
rjkz написав:
Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ.
Это Вы с "дамбас паражняк не гонит" межчеловеческое общение налаживать собрались?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:48
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:19
спрошу и в этой теме:
кто-то арендует паркоместа? по чем?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:55
kingkongovets товарищ говорил, что его паркоместа на Данченко 28/30/32 не проблема сдать за стольник/все включено. я сдаю гаражи. Кибальчича 65долл/комм включена, Голосуха без подвала полтинник+комм. еще могу навести справки в Министерском, если интересно, как раз висела объява.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:07
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почти на любом паркинге висит объява про сдачу паркомест
меня интересует вопрос кто снимает и по чем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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