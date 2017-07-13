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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1850185118521853
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31

  antonivs3 написав:kingkongovets в комплексах, где побогаче+ дефицит окрестных полей/дворов снимают за те деньги, что в объявах.
а, например, на Милославской, хотелка имеет шансы ею и остаться на неопределенный срок.


а еще лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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