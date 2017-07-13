а еще лучше летом отдыхать, чем зимой работать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31
а еще лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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