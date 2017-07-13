а еще лучше летом отдыхать, чем зимой работать
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31
а еще лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 15 чер, 2020 20:45
1. Не дружок, а просто знакомый. сосед.
2. как ТЫ определил степень моего восторга или не восторга.
3. обсуждались взаимные конфликтные вариации. я привел пример.
4. свои конфликтные ситуации решил во внесудебном порядке. кроме одного, который решился в мю пользу. в "анамнезе" 2 случая отстаивания своего права собственности.
5. поставь меня в игнор - твое пищеварение наладится, нормализуется желчевыделение.
Додано: Пон 15 чер, 2020 20:46
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