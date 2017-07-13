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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31
antonivs3 написав:kingkongovets
в комплексах, где побогаче+ дефицит окрестных полей/дворов снимают за те деньги, что в объявах.
а, например, на Милославской, хотелка имеет шансы ею и остаться на неопределенный срок.
а еще лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:45
kingkongovets написав: rjkz написав:
Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ.
не общения, а решения спорных вопросов
сколько у тебя в анамнезе выигранных судебных дел, любитель вставлять свои пять копеек в каждую щель?
кстати я помню с каким восторгом ты несколько раз рассказывал про своего крупного дружка, выбросившего силой забуревшего арендатора
прежде чем пафосно ляпать языком посмотри в зеркало
1. Не дружок, а просто знакомый. сосед.
2. как ТЫ определил степень моего восторга или не восторга.
3. обсуждались взаимные конфликтные вариации. я привел пример.
4. свои конфликтные ситуации решил во внесудебном порядке. кроме одного, который решился в мю пользу. в "анамнезе" 2 случая отстаивания своего права собственности.
5. поставь меня в игнор - твое пищеварение наладится, нормализуется желчевыделение.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:46
UA написав: rjkz написав:
Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ.
Это Вы с "дамбас паражняк не гонит" межчеловеческое общение налаживать собрались?
не, я с такими стараюсь не иметь дела. бесполезно.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 21:14
rjkz
ну я сам решу кого и куда мне ставить, странно шо ты столько раз торжественно заявлял шо я у тебя в игноре, но снова сепетишь и рефлексируешь
давай, влупи еще с десяток постов подряд, давно твоего авторитетного мнения по всем вопросам слышно не было
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 01:38
kingkongovets написав:rjkz
ну я сам решу кого и куда мне ставить, странно шо ты столько раз торжественно заявлял шо я у тебя в игноре, но снова сепетишь и рефлексируешь
давай, влупи еще с десяток постов подряд, давно твоего авторитетного мнения по всем вопросам слышно не было
что-ж ты меня упоминаешь в суе. если знаешь что ты у меня в игноре?
значит надеешься, скучаешь. это пройдет, будь тверд в своей злобе.
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