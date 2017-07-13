RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1850185118521853
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31

  antonivs3 написав:kingkongovets в комплексах, где побогаче+ дефицит окрестных полей/дворов снимают за те деньги, что в объявах.
а, например, на Милославской, хотелка имеет шансы ею и остаться на неопределенный срок.


а еще лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7529
З нами з: 05.06.16
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:45

  kingkongovets написав:
  rjkz написав:
Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ. :mrgreen:


не общения, а решения спорных вопросов
сколько у тебя в анамнезе выигранных судебных дел, любитель вставлять свои пять копеек в каждую щель?
кстати я помню с каким восторгом ты несколько раз рассказывал про своего крупного дружка, выбросившего силой забуревшего арендатора
прежде чем пафосно ляпать языком посмотри в зеркало


1. Не дружок, а просто знакомый. сосед.
2. как ТЫ определил степень моего восторга или не восторга.
3. обсуждались взаимные конфликтные вариации. я привел пример.
4. свои конфликтные ситуации решил во внесудебном порядке. кроме одного, который решился в мю пользу. в "анамнезе" 2 случая отстаивания своего права собственности.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10947
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4883 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:46

  UA написав:
  rjkz написав:Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ. :mrgreen:

Это Вы с "дамбас паражняк не гонит" межчеловеческое общение налаживать собрались?


не, я с такими стараюсь не иметь дела. бесполезно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10947
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4883 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

понаїху щодо вибору місця оренди
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_27.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19802
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1360 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:35

  hxbbgaf написав:
  antonivs3 написав:Вести с полей, маленькая уставшая гостинка, до 25м3, рядом с м.Героев Днепра, сдана с первого просмотра за 5000+электрика, к зиме планируют добавить коммуналь. До апреля сдавали многолетнему арендатору за 4+вода+электричество.

Ну, если рядом с метро, то это недорого (нынешняя цена). А до марта реально можно было сдавать и за 6. Они меценаты?

До не давна мінімум 6Кгрн за оренду 1к в Бучах та Ірпенях і не пістчали.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19802
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1360 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:34

Будни лордизма
https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents ... 58079.html
UA
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 19.07.08
Подякував: 623 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1850185118521853
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, kyk і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4408, 4409, 4410
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
44090 5176166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 16:49
sequence
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197975
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 19641
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18174)
18.06.2020 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.