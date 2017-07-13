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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31
antonivs3 написав:kingkongovets
в комплексах, где побогаче+ дефицит окрестных полей/дворов снимают за те деньги, что в объявах.
а, например, на Милославской, хотелка имеет шансы ею и остаться на неопределенный срок.
а еще лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:45
kingkongovets написав: rjkz написав:
Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ.
не общения, а решения спорных вопросов
сколько у тебя в анамнезе выигранных судебных дел, любитель вставлять свои пять копеек в каждую щель?
кстати я помню с каким восторгом ты несколько раз рассказывал про своего крупного дружка, выбросившего силой забуревшего арендатора
прежде чем пафосно ляпать языком посмотри в зеркало
1. Не дружок, а просто знакомый. сосед.
2. как ТЫ определил степень моего восторга или не восторга.
3. обсуждались взаимные конфликтные вариации. я привел пример.
4. свои конфликтные ситуации решил во внесудебном порядке. кроме одного, который решился в мю пользу. в "анамнезе" 2 случая отстаивания своего права собственности.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:46
UA написав: rjkz написав:
Существует 2 вида межчеловеческого общения - цивилизованное и "папанятиям".
Очевидно, цивилизация прошла мимо НЛ.
Это Вы с "дамбас паражняк не гонит" межчеловеческое общение налаживать собрались?
не, я с такими стараюсь не иметь дела. бесполезно.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:57
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:35
hxbbgaf написав: antonivs3 написав:
Вести с полей, маленькая уставшая гостинка, до 25м3, рядом с м.Героев Днепра, сдана с первого просмотра за 5000+электрика, к зиме планируют добавить коммуналь. До апреля сдавали многолетнему арендатору за 4+вода+электричество.
Ну, если рядом с метро, то это недорого (нынешняя цена). А до марта реально можно было сдавать и за 6. Они меценаты?
До не давна мінімум 6Кгрн за оренду 1к в Бучах та Ірпенях і не пістчали.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:34
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Додано: Суб 20 чер, 2020 07:53
Щось сумно тут стало)))
А що, в Києві нарот і хості столиці - перестали орендувати житло?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 20 чер, 2020 08:52
antonivs3 написав:
Вести с полей, маленькая уставшая гостинка, до 25м3, рядом с м.Героев Днепра, сдана с первого просмотра за 5000+электрика, к зиме планируют добавить коммуналь. До апреля сдавали многолетнему арендатору за 4+вода+электричество.
это примерно 10% годовых или даже немного больше
опять же сравнение в лоб ни о чём, а класс жилья? в Ирпене 90% сдающихся в аренду квартир новострой с новым ремонтом и мебелью, если арендовать аналогичную в Киеве то ирпенский ценник надо множить на два. А сравнивать киевскую гостинку с у***%%ным контингентом с ирпенским новостроем некорректно во всех отношениях, может гостинку с точки зрения экономии и логистики арендовать даже выгоднее, но нафига такая жизнь?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Суб 20 чер, 2020 09:14
vitaliian написав: antonivs3 написав:
Вести с полей, маленькая уставшая гостинка, до 25м3, рядом с м.Героев Днепра, сдана с первого просмотра за 5000+электрика, к зиме планируют добавить коммуналь. До апреля сдавали многолетнему арендатору за 4+вода+электричество.
это примерно 10% годовых или даже немного больше
опять же сравнение в лоб ни о чём, а класс жилья? в Ирпене 90% сдающихся в аренду квартир новострой с новым ремонтом и мебелью, если арендовать аналогичную в Киеве то ирпенский ценник надо множить на два. А сравнивать киевскую гостинку с у***%%ным контингентом с ирпенским новостроем некорректно во всех отношениях, может гостинку с точки зрения экономии и логистики арендовать даже выгоднее, но нафига такая жизнь?
Можна орендувати житло в Бородянці чи Коростені. Ще дешевше, ніж в Іпені.
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