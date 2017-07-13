Схоже на то.
Якщо далі вільнолюди не будуть дотримуватись елементарних правил гігєги, Італія з Іспанією покажуться дитячим садком.
В Німеччині в магазинах всі в масках.
Схоже оренда в великих містах мільйониках буде просідати.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:58
Схоже на то.
Якщо далі вільнолюди не будуть дотримуватись елементарних правил гігєги, Італія з Іспанією покажуться дитячим садком.
В Німеччині в магазинах всі в масках.
Схоже оренда в великих містах мільйониках буде просідати.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:39
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