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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1851185218531854
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:58

  Долярчик написав:Що, скоро за оренду будуть давати тільки в морду? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Схоже на то.
Якщо далі вільнолюди не будуть дотримуватись елементарних правил гігєги, Італія з Іспанією покажуться дитячим садком.
В Німеччині в магазинах всі в масках.

Схоже оренда в великих містах мільйониках буде просідати.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:39

  Хомякоид написав:
Схоже оренда в великих містах мільйониках буде просідати.

Это понятно. Не понятно это новый долгосрочный тренд или временное явление.
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