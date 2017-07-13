Додано: Суб 20 чер, 2020 17:27

Якими б не були тенденції на ринку оренди, а нам своє робити - забезпечувати потреби споживачів в умовах, що склалися, та одержувати відповідну винагороду. Усе минає, і нинішній негатив мине. Якось буде, бо ще ніколи не було, щоб не було ніяк. Ці банальні істини актуальні у Всесвіті ось уже 13,7 млрд. років. Час збігає, усе змінюється. Мої батьки здавали квартиру на Лук"янівці ще за часів совка з 1974 року за 60 рублів. Це близько 100 доларів за офіційним совковим курсом або менше 10 доларів за курсом злочинного чорного ринку. Минули десятиліття, і у 2008 році цю ж квартиру, звісно, з ремонтом і технікою я здавав за 1050 доларів, у 2013-14 - за 610, до середини квітня поточного року - за 370. Як би не змінювалися обставини та ринкові ставки, вперто і з почуттям відповідальності продовжую реалізовувати свою соціально важливу місію щодо забезпечення людських потреб у житлі, як навчив мене своєю безсмертною працею "Основи маркетингу" Філіп Котлер ще у сивому 1993 році. Любі колеги, не намагайтеся передбачити майбутнє, вгадати мінливі тенденції, будувати примарні плани. Усіма цими потугами можливо тільки розсмішити Творця. Просто чесно виконуйте свій лендлордівський обов"язок, вперто несіть колись узятий на плечі тягар без нарікань на важку у нестабільності буття долю орендодавця. Запевняю, ваше терпяння матиме адекватну винагороду - щодня як мінімум, фігурально висловлюючись, окраєць хліба з долоню, зашарований вершковим маслом та, можливо, червоною ікрою.За минулий місяць у мене без змін. Декілька днів тому зібрав врожай на двох ділянках, третя продовжує з середини квітня стояти "під паром". Навіть не прибирав. Вчора зателефонували з АН, запитали щодо квартири, яка зайнята. Принагоді закинув їм інфу щодо вільної. Відчуваю, ринок досі перебуває у поглибленому літньо-карантинному анабіозі. Цей факт демотивує. Але дав собі обітницю з понеділка таки зайнятися підготовкою квартири до оренди. Слід освіжити стелю і двері у ванній кімнаті та придбати нову пральну машину. Стара пралка, відслуживши 12,5 років, вперто натякає на необхідність прощального продажу. Місяць тому продав за 400 грн пралку з квартири, у якій мешкаю. Натомість придбав за 8000 грн машину з інвертором. Задоволений. Ось такі справи. На подорожувальні сайти навіть не зазираю, щоб не рвати серце ностальгічними спогадами, збудженими рекламою з готельними і морськими краєвидами. Знаю, поточний негатив мине, неодмінно.