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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1851185218531854
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:58

  Долярчик написав:Що, скоро за оренду будуть давати тільки в морду? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Схоже на то.
Якщо далі вільнолюди не будуть дотримуватись елементарних правил гігєги, Італія з Іспанією покажуться дитячим садком.
В Німеччині в магазинах всі в масках.

Схоже оренда в великих містах мільйониках буде просідати.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:39

  Хомякоид написав:
Схоже оренда в великих містах мільйониках буде просідати.

Это понятно. Не понятно это новый долгосрочный тренд или временное явление.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:27

Якими б не були тенденції на ринку оренди, а нам своє робити - забезпечувати потреби споживачів в умовах, що склалися, та одержувати відповідну винагороду. Усе минає, і нинішній негатив мине. Якось буде, бо ще ніколи не було, щоб не було ніяк. Ці банальні істини актуальні у Всесвіті ось уже 13,7 млрд. років. Час збігає, усе змінюється. Мої батьки здавали квартиру на Лук"янівці ще за часів совка з 1974 року за 60 рублів. Це близько 100 доларів за офіційним совковим курсом або менше 10 доларів за курсом злочинного чорного ринку. Минули десятиліття, і у 2008 році цю ж квартиру, звісно, з ремонтом і технікою я здавав за 1050 доларів, у 2013-14 - за 610, до середини квітня поточного року - за 370. Як би не змінювалися обставини та ринкові ставки, вперто і з почуттям відповідальності продовжую реалізовувати свою соціально важливу місію щодо забезпечення людських потреб у житлі, як навчив мене своєю безсмертною працею "Основи маркетингу" Філіп Котлер ще у сивому 1993 році. Любі колеги, не намагайтеся передбачити майбутнє, вгадати мінливі тенденції, будувати примарні плани. Усіма цими потугами можливо тільки розсмішити Творця. Просто чесно виконуйте свій лендлордівський обов"язок, вперто несіть колись узятий на плечі тягар без нарікань на важку у нестабільності буття долю орендодавця. Запевняю, ваше терпяння матиме адекватну винагороду - щодня як мінімум, фігурально висловлюючись, окраєць хліба з долоню, зашарований вершковим маслом та, можливо, червоною ікрою. :oops:
За минулий місяць у мене без змін. Декілька днів тому зібрав врожай на двох ділянках, третя продовжує з середини квітня стояти "під паром". Навіть не прибирав. Вчора зателефонували з АН, запитали щодо квартири, яка зайнята. Принагоді закинув їм інфу щодо вільної. Відчуваю, ринок досі перебуває у поглибленому літньо-карантинному анабіозі. Цей факт демотивує. Але дав собі обітницю з понеділка таки зайнятися підготовкою квартири до оренди. Слід освіжити стелю і двері у ванній кімнаті та придбати нову пральну машину. Стара пралка, відслуживши 12,5 років, вперто натякає на необхідність прощального продажу. Місяць тому продав за 400 грн пралку з квартири, у якій мешкаю. Натомість придбав за 8000 грн машину з інвертором. Задоволений. Ось такі справи. На подорожувальні сайти навіть не зазираю, щоб не рвати серце ностальгічними спогадами, збудженими рекламою з готельними і морськими краєвидами. Знаю, поточний негатив мине, неодмінно.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:34

  ihorkyiv написав:Якими б не були тенденції на ринку оренди, а нам своє робити - забезпечувати потреби споживачів в умовах, що склалися, та одержувати відповідну винагороду. Усе минає, і нинішній негатив мине. Якось буде, бо ще ніколи не було, щоб не було ніяк. Ці банальні істини актуальні у Всесвіті ось уже 13,7 млрд. років. Час збігає, усе змінюється. Мої батьки здавали квартиру на Лук"янівці ще за часів совка з 1974 року за 60 рублів. Це близько 100 доларів за офіційним совковим курсом або менше 10 доларів за курсом злочинного чорного ринку. Минули десятиліття, і у 2008 році цю ж квартиру, звісно, з ремонтом і технікою я здавав за 1050 доларів, у 2013-14 - за 610, до середини квітня поточного року - за 370. Як би не змінювалися обставини та ринкові ставки, вперто і з почуттям відповідальності продовжую реалізовувати свою соціально важливу місію щодо забезпечення людських потреб у житлі, як навчив мене своєю безсмертною працею "Основи маркетингу" Філіп Котлер ще у сивому 1993 році. Любі колеги, не намагайтеся передбачити майбутнє, вгадати мінливі тенденції, будувати примарні плани. Усіма цими потугами можливо тільки розсмішити Творця. Просто чесно виконуйте свій лендлордівський обов"язок, вперто несіть колись узятий на плечі тягар без нарікань на важку у нестабільності буття долю орендодавця. Запевняю, ваше терпяння матиме адекватну винагороду - щодня як мінімум, фігурально висловлюючись, окраєць хліба з долоню, зашарований вершковим маслом та, можливо, червоною ікрою. :oops:
За минулий місяць у мене без змін. Декілька днів тому зібрав врожай на двох ділянках, третя продовжує з середини квітня стояти "під паром". Навіть не прибирав. Вчора зателефонували з АН, запитали щодо квартири, яка зайнята. Принагоді закинув їм інфу щодо вільної. Відчуваю, ринок досі перебуває у поглибленому літньо-карантинному анабіозі. Цей факт демотивує. Але дав собі обітницю з понеділка таки зайнятися підготовкою квартири до оренди. Слід освіжити стелю і двері у ванній кімнаті та придбати нову пральну машину. Стара пралка, відслуживши 12,5 років, вперто натякає на необхідність прощального продажу. Місяць тому продав за 400 грн пралку з квартири, у якій мешкаю. Натомість придбав за 8000 грн машину з інвертором. Задоволений. Ось такі справи. На подорожувальні сайти навіть не зазираю, щоб не рвати серце ностальгічними спогадами, збудженими рекламою з готельними і морськими краєвидами. Знаю, поточний негатив мине, неодмінно.


Можливо приведети ваші орендні ставки на сьогодні ?
Вельми цікаво.
Я думав підвищувати в себе оренду в Чабани-парадіз, але мабуть не буду.
Моя теперішня ціна +- ринкова.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:38

  UA написав:
  Хомякоид написав:
Схоже оренда в великих містах мільйониках буде просідати.

Это понятно. Не понятно это новый долгосрочный тренд или временное явление.


Думаю до конца года как минимум.
Потом все таки расчитываю на вакцину.
Уже слышал тестируют.
В 2021 должно начаться востановление.

Этой осенью может быть очень плохо в связи с новой волной короновируса и экономического кризиса. Не удивлюсь еще просадке аренды процентов на 20-30.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:43

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  antonivs3 написав:Вести с полей, маленькая уставшая гостинка, до 25м3, рядом с м.Героев Днепра, сдана с первого просмотра за 5000+электрика, к зиме планируют добавить коммуналь. До апреля сдавали многолетнему арендатору за 4+вода+электричество.
это примерно 10% годовых или даже немного больше
  flyman написав:понаїху щодо вибору місця оренди
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_27.html
опять же сравнение в лоб ни о чём, а класс жилья? в Ирпене 90% сдающихся в аренду квартир новострой с новым ремонтом и мебелью, если арендовать аналогичную в Киеве то ирпенский ценник надо множить на два. А сравнивать киевскую гостинку с у***%%ным контингентом с ирпенским новостроем некорректно во всех отношениях, может гостинку с точки зрения экономии и логистики арендовать даже выгоднее, но нафига такая жизнь?

Можна орендувати житло в Бородянці чи Коростені. Ще дешевше, ніж в Іпені.

На всяк випадок непогано мати житло у провінції, як пише Франт.
Дуже добре, якщо це в пішій (велисопедній) доступності до електрички (до 10 км. від станції/платформи), так щоб можна було тримати садок, (грядки та курочок) і використвовувати як веснянно осінню (або антикарантинну) резиденцію як Пушкін Болдіно.
https://fi202x.blogspot.com/
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