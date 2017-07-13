Схоже на то.
Якщо далі вільнолюди не будуть дотримуватись елементарних правил гігєги, Італія з Іспанією покажуться дитячим садком.
В Німеччині в магазинах всі в масках.
Схоже оренда в великих містах мільйониках буде просідати.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:58
Схоже на то.
Якщо далі вільнолюди не будуть дотримуватись елементарних правил гігєги, Італія з Іспанією покажуться дитячим садком.
В Німеччині в магазинах всі в масках.
Схоже оренда в великих містах мільйониках буде просідати.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:39
Додано: Суб 20 чер, 2020 17:27
Якими б не були тенденції на ринку оренди, а нам своє робити - забезпечувати потреби споживачів в умовах, що склалися, та одержувати відповідну винагороду. Усе минає, і нинішній негатив мине. Якось буде, бо ще ніколи не було, щоб не було ніяк. Ці банальні істини актуальні у Всесвіті ось уже 13,7 млрд. років. Час збігає, усе змінюється. Мої батьки здавали квартиру на Лук"янівці ще за часів совка з 1974 року за 60 рублів. Це близько 100 доларів за офіційним совковим курсом або менше 10 доларів за курсом злочинного чорного ринку. Минули десятиліття, і у 2008 році цю ж квартиру, звісно, з ремонтом і технікою я здавав за 1050 доларів, у 2013-14 - за 610, до середини квітня поточного року - за 370. Як би не змінювалися обставини та ринкові ставки, вперто і з почуттям відповідальності продовжую реалізовувати свою соціально важливу місію щодо забезпечення людських потреб у житлі, як навчив мене своєю безсмертною працею "Основи маркетингу" Філіп Котлер ще у сивому 1993 році. Любі колеги, не намагайтеся передбачити майбутнє, вгадати мінливі тенденції, будувати примарні плани. Усіма цими потугами можливо тільки розсмішити Творця. Просто чесно виконуйте свій лендлордівський обов"язок, вперто несіть колись узятий на плечі тягар без нарікань на важку у нестабільності буття долю орендодавця. Запевняю, ваше терпяння матиме адекватну винагороду - щодня як мінімум, фігурально висловлюючись, окраєць хліба з долоню, зашарований вершковим маслом та, можливо, червоною ікрою.
За минулий місяць у мене без змін. Декілька днів тому зібрав врожай на двох ділянках, третя продовжує з середини квітня стояти "під паром". Навіть не прибирав. Вчора зателефонували з АН, запитали щодо квартири, яка зайнята. Принагоді закинув їм інфу щодо вільної. Відчуваю, ринок досі перебуває у поглибленому літньо-карантинному анабіозі. Цей факт демотивує. Але дав собі обітницю з понеділка таки зайнятися підготовкою квартири до оренди. Слід освіжити стелю і двері у ванній кімнаті та придбати нову пральну машину. Стара пралка, відслуживши 12,5 років, вперто натякає на необхідність прощального продажу. Місяць тому продав за 400 грн пралку з квартири, у якій мешкаю. Натомість придбав за 8000 грн машину з інвертором. Задоволений. Ось такі справи. На подорожувальні сайти навіть не зазираю, щоб не рвати серце ностальгічними спогадами, збудженими рекламою з готельними і морськими краєвидами. Знаю, поточний негатив мине, неодмінно.
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:34
Можливо приведети ваші орендні ставки на сьогодні ?
Вельми цікаво.
Я думав підвищувати в себе оренду в Чабани-парадіз, але мабуть не буду.
Моя теперішня ціна +- ринкова.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:38
Думаю до конца года как минимум.
Потом все таки расчитываю на вакцину.
Уже слышал тестируют.
В 2021 должно начаться востановление.
Этой осенью может быть очень плохо в связи с новой волной короновируса и экономического кризиса. Не удивлюсь еще просадке аренды процентов на 20-30.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:43
На всяк випадок непогано мати житло у провінції, як пише Франт.
Дуже добре, якщо це в пішій (велисопедній) доступності до електрички (до 10 км. від станції/платформи), так щоб можна було тримати садок, (грядки та курочок) і використвовувати як веснянно осінню (або антикарантинну) резиденцію як Пушкін Болдіно.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:47
Хомякоид Мій допис від 29 травня поточного року: "Хрущ біля метро у прицентраллі, який нині сумує без роботи, до середини квітня здавав за 10 тисяч грн. З другої квартири на Осокорках, яку до 31.12.2019 здавав за 8300 грн, з середини лютого щомісяця накрапує 7500 грн. Третя, у локації неподалік першої, надає 10300 грн. У цьому ціновому сегменті навіть у кризові часи для орендодавців більше стабільності. Клієнту віддати десятку за житло легше, ніж більші суми, та й змінювати орендовану квартиру заради економії 2-3 тисяч немає сенсу, оскільки попит на цей сегмент високий і об"єктів зазвичай на усіх бажаючих бракує. Пошук нового житла - зайвий геморой".
Додано: Нед 21 чер, 2020 07:54
ihorkyiv кондиционеры везде есть?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 21 чер, 2020 10:16
Додано: Нед 21 чер, 2020 12:18
Кондиціонер - на печерській квартирі, де мешкаю. Орендні квартири цієї ознаки цивілізації не потребують. Перший хрущ серії 1-438 - з цегляною зовнішньою стіною 60 см. Влітку, хоч і південна експозиція вікон, + сонцезахисна плівка - прохолодно, взимку - дуже тепло. Другий цегляний хрущ серії 1-480 з товщиною стіни більше 40 см північно-східної експозиції. Влітку неспекотно, взимку за потреби вмикається оливний обігрівач. Третя керамзито-бетонна панелька південної експозиції на Осокорках, відверто кажучи, мала б потребувати кондишина, але там від спеки рятують товстезна фасадна стіна і дві широкі засклені та зафіранені лоджії перед вікнами кімнати і кухні, що є дієвим повітряним бар"єром. Усіх рієлторів і клієнтів, які у цьому ціновому діапазоні оренди з металом у голосі запитують про наявність кондиціонера, ось уже 20 років чемно відправляю на пошуки більш комфортного житла.
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