у меня тоже есть пара объектов, где кондиционер не нужен, но на вопросы о его наличии всегда отвечаю, что готов его установить по первому же требованию

но это скорее исключение, считаю оправдывать отсутствие кондея низкой стоимостью аренды аморальным и непрофессиональным поведением

если в квартире за 7500 слишком много чести требовать кондей, то можно ли требовать в квартире за 5000 наличие воды и канализации?

честно говоря здорово удивлен



зы: 10 лет назад за 500$ можно было снять лишь бабушатник в средней доступности от метро, с тех пор на рынке изменилось многое и за эту же сумму сейчас можно перебирать вариантами в новостроях возле метро - структура рынка и уровень запросов арендаторов очень сильно изменились и стройки вопреки всем апокалиптическим прогнозам не останавливаются, рушатся лишь заведомые пирамиды, чьи объекты все равно рано или поздно будут достроены

но вы и дальше продолжайте отправлять арендаторов искать более лучшие варианты, пускай даже и чемно)

