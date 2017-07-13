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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1852185318541855
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:30

ihorkyiv
у меня тоже есть пара объектов, где кондиционер не нужен, но на вопросы о его наличии всегда отвечаю, что готов его установить по первому же требованию
но это скорее исключение, считаю оправдывать отсутствие кондея низкой стоимостью аренды аморальным и непрофессиональным поведением
если в квартире за 7500 слишком много чести требовать кондей, то можно ли требовать в квартире за 5000 наличие воды и канализации?
честно говоря здорово удивлен

зы: 10 лет назад за 500$ можно было снять лишь бабушатник в средней доступности от метро, с тех пор на рынке изменилось многое и за эту же сумму сейчас можно перебирать вариантами в новостроях возле метро - структура рынка и уровень запросов арендаторов очень сильно изменились и стройки вопреки всем апокалиптическим прогнозам не останавливаются, рушатся лишь заведомые пирамиды, чьи объекты все равно рано или поздно будут достроены
но вы и дальше продолжайте отправлять арендаторов искать более лучшие варианты, пускай даже и чемно)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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