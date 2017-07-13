Додано: Нед 21 чер, 2020 14:08

kingkongovets

У кожного орендодавця власна модель поведінки на ринку. Межі досконалості орендних об"єктів не існує: хрущ внутрішньо можна без кінця "полірувати" і наповнювати найсучаснішою технікою і модними меблями, але чи вартий дохідний результат докладеним зусиллям і витраченим коштам ? У низькому ціновому сегменті від усього, у чому немає гострої потреби, слід відмовитися. Жоден мій клієнт, який, знаючи про відсутність кондиціонера, таки оселявся в моїх квартирах, не скаржився на спеку або задуху. Усіх у межах орендної ставки кліматичний режим квартир влаштовував, інакше не винаймали б у мене житло протягом 2-7 років поспіль. Як засвідчує не тільки мій досвід, для орендарів найвагомішим чинником при ухваленні рішення є місце, місце і ще сотню разів місце розташування житла у купі з фінансовими можливостями клієнта. Щодо локації мої хрущі - у виграші (1хв. і 7хв. пішої ходи до прицентральних станцій метрополітену). Тут ніякий кондиціонер не є вирішальною ознакою житла. Що буде далі з огляду на появу сучасних конкурентних об"єктів біля метро ?? Зрозуміло, вони будуть значно дорожчі для орендаря, а тому нівелюються для моїх хрущиків як конкуренти. У будь-якому разі кон"юнктура ринку диктуватиме мені мої подальші дії, у тому числі й щодо встановлення чи відмови від кондиціонерів. Водночас зауважу, що ваше піклування про комфорт своїх орендарів мене приємно тішить. Ф.Котлер пишався б вами як найпослідовнішим учнем. Зі свого боку, дуже засмучений вашою розчарованістю у мені й обіцяю, що у подальшому прагнутиму мати вас за взірець у власній орендній практиці. )