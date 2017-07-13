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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1852185318541855
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:30

ihorkyiv
у меня тоже есть пара объектов, где кондиционер не нужен, но на вопросы о его наличии всегда отвечаю, что готов его установить по первому же требованию
но это скорее исключение, считаю оправдывать отсутствие кондея низкой стоимостью аренды аморальным и непрофессиональным поведением
если в квартире за 7500 слишком много чести требовать кондей, то можно ли требовать в квартире за 5000 наличие воды и канализации?
честно говоря здорово удивлен

зы: 10 лет назад за 500$ можно было снять лишь бабушатник в средней доступности до метро, с тех пор на рынке изменилось многое и за эту же сумму сейчас можно перебирать вариантами в новостроях возле метро - структура рынка и уровень запросов арендаторов очень сильно изменились и стройки вопреки всем апокалиптическим прогнозам не останавливаются, рушатся лишь заведомые пирамиды, чьи объекты все равно рано или поздно будут достроены
но вы и дальше продолжайте отправлять арендаторов искать более лучшие варианты, пускай даже и чемно)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:08

kingkongovets
У кожного орендодавця власна модель поведінки на ринку. Межі досконалості орендних об"єктів не існує: хрущ внутрішньо можна без кінця "полірувати" і наповнювати найсучаснішою технікою і модними меблями, але чи вартий дохідний результат докладеним зусиллям і витраченим коштам ? У низькому ціновому сегменті від усього, у чому немає гострої потреби, слід відмовитися. Жоден мій клієнт, який, знаючи про відсутність кондиціонера, таки оселявся в моїх квартирах, не скаржився на спеку або задуху. Усіх у межах орендної ставки кліматичний режим квартир влаштовував, інакше не винаймали б у мене житло протягом 2-7 років поспіль. Як засвідчує не тільки мій досвід, для орендарів найвагомішим чинником при ухваленні рішення є місце, місце і ще сотню разів місце розташування житла у купі з фінансовими можливостями клієнта. Щодо локації мої хрущі - у виграші (1хв. і 7хв. пішої ходи до прицентральних станцій метрополітену). Тут ніякий кондиціонер не є вирішальною ознакою житла. Що буде далі з огляду на появу сучасних конкурентних об"єктів біля метро ?? Зрозуміло, вони будуть значно дорожчі для орендаря, а тому нівелюються для моїх хрущиків як конкуренти. У будь-якому разі кон"юнктура ринку диктуватиме мені мої подальші дії, у тому числі й щодо встановлення чи відмови від кондиціонерів. Водночас зауважу, що ваше піклування про комфорт своїх орендарів мене приємно тішить. Ф.Котлер пишався б вами як найпослідовнішим учнем. Зі свого боку, дуже засмучений вашою розчарованістю у мені й обіцяю, що у подальшому прагнутиму мати вас за взірець у власній орендній практиці. )
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:17

ihorkyiv
как изменился ваш годовой доход от сдачи квартир за последние 10 лет?
вот это и будет лучшей оценкой качества вашего управления, все остальное - беллетристика в пользу бедных
про покупку новых объектов за это время даже не спрашиваю, уверен что и эти достались вам в наследство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:48

  kingkongovets написав:ihorkyiv
у меня тоже есть пара объектов, где кондиционер не нужен, но на вопросы о его наличии всегда отвечаю, что готов его установить по первому же требованию
но это скорее исключение, считаю оправдывать отсутствие кондея низкой стоимостью аренды аморальным и непрофессиональным поведением
если в квартире за 7500 слишком много чести требовать кондей, то можно ли требовать в квартире за 5000 наличие воды и канализации?
честно говоря здорово удивлен

зы: 10 лет назад за 500$ можно было снять лишь бабушатник в средней доступности до метро, с тех пор на рынке изменилось многое и за эту же сумму сейчас можно перебирать вариантами в новостроях возле метро - структура рынка и уровень запросов арендаторов очень сильно изменились и стройки вопреки всем апокалиптическим прогнозам не останавливаются, рушатся лишь заведомые пирамиды, чьи объекты все равно рано или поздно будут достроены
но вы и дальше продолжайте отправлять арендаторов искать более лучшие варианты, пускай даже и чемно)

Згоден, хоча не розумію чого ви з такою пристрастною злістю все коментуєте?
Востаннє редагувалось Trast в Нед 21 чер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:52

  kingkongovets написав:ihorkyiv
как изменился ваш годовой доход от сдачи квартир за последние 10 лет?
вот это и будет лучшей оценкой качества вашего управления, все остальное - беллетристика в пользу бедных
про покупку новых объектов за это время даже не спрашиваю, уверен что и эти достались вам в наследство

Теж погоджуюсь, нема в житті 100% варіантів щастя.
Але рухатися це весело, не треба стояти на місті, навіть в справах нерухомості, треба постійно рухатися зі своєю нерухомістю на зустріч клієнту для неї.
І так, я не вважаю, здачу в рент квартир на довготривалий термін, пасивним прибутуом, це казка або обдурювання самого себе!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:27

  Trast написав:Згоден, хоча не розумію чого ви з такою пристрастною злістю все коментуєте?


подобная "модель поведения"(с) убивает рынок
я не сдаю квартиры, но таких деятелей полно и среди арендодателей коммерческой недвиги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:45

Просто дивовижно, як легко Кінгу вдається перетворити лояльних або нейтральних до нього людей на фахівців з психіатрії, які й без медичного диплома здатні поставити йому точний діагноз. Читаючи форум багато років, дійшов висновку, що тут уже сформувався цілий консиліум із 95% його учасників з однаковими підозрами щодо стану пацієнта. Нічого особистого, просто спостереження. Спільно помолимося за його заблукалу душу, швидке одужання і повернення до нашого здорового колективу уже з реноме чемного, доброзичливого та лояльного до наших недоліків і людських слабкостей форумного авторитета. Амінь.
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