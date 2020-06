Додано: Нед 21 чер, 2020 20:54

kingkongovets написав: ihorkyiv

в отличии от вас я не опускался до обсуждения вашей личности, я лишь высказал свое мнение о вашей модели управления недвигой и о том, как она влияет на рынок

к примеру у меня есть объект, который я по факту сдаю практически вдвое дороже, чем аналогичный в этом же доме, но арендаторы каждый год выносят мне мозг, рассказывая шо я их граблю, хотя у соседей даже окна еще деревянные с решетками времен совка и арендаторы сидят там уже 10+ лет

хозяина и его арендаторов все устраивает, а мне - гемор и нервы



The lesson is usually that you can work with a complete asshole or you can work with someone who is really rich, but if you work with a complete asshole who is rich they will sue you.