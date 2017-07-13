Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv у меня тоже есть пара объектов, где кондиционер не нужен, но на вопросы о его наличии всегда отвечаю, что готов его установить по первому же требованию но это скорее исключение, считаю оправдывать отсутствие кондея низкой стоимостью аренды аморальным и непрофессиональным поведением если в квартире за 7500 слишком много чести требовать кондей, то можно ли требовать в квартире за 5000 наличие воды и канализации? честно говоря здорово удивлен
зы: 10 лет назад за 500$ можно было снять лишь бабушатник в средней доступности до метро, с тех пор на рынке изменилось многое и за эту же сумму сейчас можно перебирать вариантами в новостроях возле метро - структура рынка и уровень запросов арендаторов очень сильно изменились и стройки вопреки всем апокалиптическим прогнозам не останавливаются, рушатся лишь заведомые пирамиды, чьи объекты все равно рано или поздно будут достроены но вы и дальше продолжайте отправлять арендаторов искать более лучшие варианты, пускай даже и чемно)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets У кожного орендодавця власна модель поведінки на ринку. Межі досконалості орендних об"єктів не існує: хрущ внутрішньо можна без кінця "полірувати" і наповнювати найсучаснішою технікою і модними меблями, але чи вартий дохідний результат докладеним зусиллям і витраченим коштам ? У низькому ціновому сегменті від усього, у чому немає гострої потреби, слід відмовитися. Жоден мій клієнт, який, знаючи про відсутність кондиціонера, таки оселявся в моїх квартирах, не скаржився на спеку або задуху. Усіх у межах орендної ставки кліматичний режим квартир влаштовував, інакше не винаймали б у мене житло протягом 2-7 років поспіль. Як засвідчує не тільки мій досвід, для орендарів найвагомішим чинником при ухваленні рішення є місце, місце і ще сотню разів місце розташування житла у купі з фінансовими можливостями клієнта. Щодо локації мої хрущі - у виграші (1хв. і 7хв. пішої ходи до прицентральних станцій метрополітену). Тут ніякий кондиціонер не є вирішальною ознакою житла. Що буде далі з огляду на появу сучасних конкурентних об"єктів біля метро ?? Зрозуміло, вони будуть значно дорожчі для орендаря, а тому нівелюються для моїх хрущиків як конкуренти. У будь-якому разі кон"юнктура ринку диктуватиме мені мої подальші дії, у тому числі й щодо встановлення чи відмови від кондиціонерів. Водночас зауважу, що ваше піклування про комфорт своїх орендарів мене приємно тішить. Ф.Котлер пишався б вами як найпослідовнішим учнем. Зі свого боку, дуже засмучений вашою розчарованістю у мені й обіцяю, що у подальшому прагнутиму мати вас за взірець у власній орендній практиці. )
ihorkyiv как изменился ваш годовой доход от сдачи квартир за последние 10 лет? вот это и будет лучшей оценкой качества вашего управления, все остальное - беллетристика в пользу бедных про покупку новых объектов за это время даже не спрашиваю, уверен что и эти достались вам в наследство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:ihorkyiv у меня тоже есть пара объектов, где кондиционер не нужен, но на вопросы о его наличии всегда отвечаю, что готов его установить по первому же требованию но это скорее исключение, считаю оправдывать отсутствие кондея низкой стоимостью аренды аморальным и непрофессиональным поведением если в квартире за 7500 слишком много чести требовать кондей, то можно ли требовать в квартире за 5000 наличие воды и канализации? честно говоря здорово удивлен
зы: 10 лет назад за 500$ можно было снять лишь бабушатник в средней доступности до метро, с тех пор на рынке изменилось многое и за эту же сумму сейчас можно перебирать вариантами в новостроях возле метро - структура рынка и уровень запросов арендаторов очень сильно изменились и стройки вопреки всем апокалиптическим прогнозам не останавливаются, рушатся лишь заведомые пирамиды, чьи объекты все равно рано или поздно будут достроены но вы и дальше продолжайте отправлять арендаторов искать более лучшие варианты, пускай даже и чемно)
Згоден, хоча не розумію чого ви з такою пристрастною злістю все коментуєте?
Востаннє редагувалось Trast в Нед 21 чер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:ihorkyiv как изменился ваш годовой доход от сдачи квартир за последние 10 лет? вот это и будет лучшей оценкой качества вашего управления, все остальное - беллетристика в пользу бедных про покупку новых объектов за это время даже не спрашиваю, уверен что и эти достались вам в наследство
Теж погоджуюсь, нема в житті 100% варіантів щастя. Але рухатися це весело, не треба стояти на місті, навіть в справах нерухомості, треба постійно рухатися зі своєю нерухомістю на зустріч клієнту для неї. І так, я не вважаю, здачу в рент квартир на довготривалий термін, пасивним прибутуом, це казка або обдурювання самого себе!
ihorkyiv в отличии от вас я не опускался до обсуждения вашей личности, я лишь высказал свое мнение о вашей модели управления недвигой и о том, как она влияет на рынок к примеру у меня есть объект, который я по факту сдаю практически вдвое дороже, чем аналогичный в этом же доме, но арендаторы каждый год выносят мне мозг, рассказывая шо я их граблю, хотя у соседей даже окна еще деревянные с решетками времен совка и арендаторы сидят там уже 10+ лет хозяина и его арендаторов все устраивает, а мне - гемор и нервы
зы: в дальнейшем если вас будет что-то не устраивать в моем поведении, или вам покажется шо я нарушаю правила форума - юзайте кнопки игнор и жалоба, меня об этом уведомлять не стоит - мне тупо пох
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:ihorkyiv в отличии от вас я не опускался до обсуждения вашей личности, я лишь высказал свое мнение о вашей модели управления недвигой и о том, как она влияет на рынок к примеру у меня есть объект, который я по факту сдаю практически вдвое дороже, чем аналогичный в этом же доме, но арендаторы каждый год выносят мне мозг, рассказывая шо я их граблю, хотя у соседей даже окна еще деревянные с решетками времен совка и арендаторы сидят там уже 10+ лет хозяина и его арендаторов все устраивает, а мне - гемор и нервы
зы: в дальнейшем если вас будет что-то не устраивать в моем поведении, или вам покажется шо я нарушаю правила форума - юзайте кнопки игнор и жалоба, меня об этом уведомлять не стоит - мне тупо пох
Trast написав:Згоден, хоча не розумію чого ви з такою пристрастною злістю все коментуєте?
подобная "модель поведения"(с) убивает рынок я не сдаю квартиры, но таких деятелей полно и среди арендодателей коммерческой недвиги
Теж погоджуюсь, але це реальність, я це все вже пройшов, злістю на тих, хто дкмпінгує, нічого не вирішишь, тільки здоров'я вб'єшь собі. Треба завжди рухатись і вчасно перефлрмотовуватися, справа в тому, що комерціцна здохла ще в 2008 році,до 2014, хто не здихався ще якось дихала, а вже потім, якщо порівнювати з житловою, то остання була вже більш привабливішою. Я не теоретік, як тут всі, я на своїй шкірі це пройшов.