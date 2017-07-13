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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 чер, 2020 21:29
kingkongovets написав:ihorkyiv в отличии от вас я не опускался до обсуждения вашей личности, я лишь высказал свое мнение о вашей модели управления недвигой и о том, как она влияет на рынок
к примеру у меня есть объект, который я по факту сдаю практически вдвое дороже, чем аналогичный в этом же доме, но арендаторы каждый год выносят мне мозг, рассказывая шо я их граблю, хотя у соседей даже окна еще деревянные с решетками времен совка и арендаторы сидят там уже 10+ лет
хозяина и его арендаторов все устраивает, а мне - гемор и нервы
зы: в дальнейшем если вас будет что-то не устраивать в моем поведении, или вам покажется шо я нарушаю правила форума - юзайте кнопки игнор и жалоба, меня об этом уведомлять не стоит - мне тупо пох
Майте врешті честь і елементарне сумління. Поверніть для загального ознайомлення попередню, видалену вами, версію вашого посту від 17год.17хв., у якій ви у неприпустимій формі вимагали від мене звітів щодо моїх грошових надходжень протягом останніх 10 років, щодо моїх статків та способу набуття власності на нерухомість. Як я ще міг оцінити цей ваш грубий напад, як не психічний розлад у людини, якій я ніколи не давав приводу для подібних реакцій. Ймовірно, гальма у вас таки спрацювали і ви, усвідомивши свою девіантну поведінку, поспіхом переробили свій допис у більш м"яку форму. І насамкінець, Кінгу, ну, що це за фраза "уведомлять не стоит - мне тупо пох" ? Вам скільки рочків ?? Не примушуйте мене та інших учасників форуму стверджуватися у думці щодо незворотної запущеності вашого емоційного стану. Ви - нормальна, освічена людина, із знаннями і досвідом, які можуть бути корисними кожному форумчанину. Просто змініть стиль спілкування. Якщо виникає жага комусь насипати купу грубощів користуйтеся послугою "особова скринька", адже необов"язково демострувати свій неконтрольований емоційний вибух усьому форуму. І нарешті: мені не є байдужою думка щодо мене кожного нашого колеги, у тому числі і ваша.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 21:38
ihorkyiv
я ничего не удалял, угомонитесь)
я лишь спросил насколько эфективна ваша "модель управления"
шоп понять шо вы сдаете спадщину не надо быть экстрасенсом
и повторяю - не переходите на личности, не уподобляйтесь франту, это не делает вам чести
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 23:15
kingkongovets написав: Trast написав:
справа в тому, що комерціцна здохла ще в 2008 році,до 2014, хто не здихався ще якось дихала, а вже потім, якщо порівнювати з житловою, то остання була вже більш привабливішою
.
Я не теоретік, як тут всі, я на своїй шкірі це пройшов.
интересное мнение
я с ним мягко говоря абсолютно не согласен
зы: сдаю коммерцию начиная с 1998го, "теоретіком, як тут всі" себя не считаю
Комерційна буває різна, якщо вгадали з локацією і форматом, а також її універсальністю для багатьох бізнесів, то вірю, що заробляєте ще, але всеж не те пальто, як було раніше, багато комерційної з 2008 року здохло і здихає і зараз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 23:24
Trast написав:
Комерційна буває різна, якщо вгадали з локацією і форматом, а також її універсальністю для багатьох бізнесів, то вірю, що заробляєте ще, але всеж не те пальто, як було раніше, багато комерційної з 2008 року здохло і здихає і зараз.
не буду здесь оффтопить, тема про аренду жилой, но повторюсь - у меня другое мнение
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 23:40
kingkongovets написав: Trast написав:
Комерційна буває різна, якщо вгадали з локацією і форматом, а також її універсальністю для багатьох бізнесів, то вірю, що заробляєте ще, але всеж не те пальто, як було раніше, багато комерційної з 2008 року здохло і здихає і зараз.
не буду здесь оффтопить, тема про аренду жилой, но повторюсь - у меня другое мнение
Звісно що їнше, якщо вона приносить прибуток.
Вгадали або підфартило з заповітом на таку нерухомість, але її зараз дуже багато нікому не потрібної, до того ж ви не писали її напрямок-логістична, офісна, торгівельна чи під послуги, залежно від локалізації, якби це написали , то тоді я б мав з вами свідому розмову.
А так ми порозмовляли взагалі по загалям, тому і немає про що дискутувати, бо немає об'єктів для обговорення і тому немає уявлення їх цінності на сьогодняшній час.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 23:50
Trast написав:
Вгадали або підфартило з заповітом на таку нерухомість, але її зараз дуже багато нікому не потрібної, до того ж ви не писали її напрямок-логістична, офісна, торгівельна чи під послуги, залежно від локалізації, якби це написали , то тоді я б мав з вами свідому розмову.
А так ми порозмовляли взагалі по загалям, тому і немає про що дискутувати, бо немає ою'єктів для обговорення їх цінності на сьогодняшній час.
не могли бы вы набросать ссылочек на "никому не нужную" недвигу, центр, первая линия, отдельный вход? можно в личку
какую рентабельность считаете минимально допустимой?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:06
kingkongovets написав: Trast написав:
Вгадали або підфартило з заповітом на таку нерухомість, але її зараз дуже багато нікому не потрібної, до того ж ви не писали її напрямок-логістична, офісна, торгівельна чи під послуги, залежно від локалізації, якби це написали , то тоді я б мав з вами свідому розмову.
А так ми порозмовляли взагалі по загалям, тому і немає про що дискутувати, бо немає ою'єктів для обговорення їх цінності на сьогодняшній час.
не могли бы вы набросать ссылочек на "никому не нужную" недвигу, центр, первая линия, отдельный вход? можно в личку
какую рентабельность считаете минимально допустимой?
Ви ж невідповіли на запитання, а я повинен здогадуватися, ще й якихось-чогось накидати?
По перше з вашого коментаря, можу ьільки один висновок зробити у вас не складська і не офісна нерухомість.
Вона або під послуги або під торгівлю, або підходить і під те і під те.
Але де саме в Центрі, яка квадратурв, яка корисна квадратура, під що звичайно здавалося?
Як бачите, щоб відповісти професійно на ваше запитання є ще багато питань до вас і це ще навіть не всі питання.
Тому в особистих залюбки б міг допомогти з оцінкою, якщо б ви детальніше змогли б свій обьєкт описати по хоча б заданим питанням.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:09
Коммерческая разная бывает. Все наши уважаемые люде с киеврады поимели львиную долю состояния на том, что в свое время захватили за копейки коррупционным путем ласые куски земли под прикормленными рынками и драли с торговцев аренду, потом настроили роллетов, потом всех загнали в магазинчики, потом сооружали там торговые центры, поднимая попутно аренду в разы.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:10
Trast написав:
Тому в особистих залюбки б міг допомогти з оцінкою, якщо б ви детальніше змогли б свій обьєкт описати по хоча б заданим питанням.
шановный, мне не нужна ничья оценка, я с удовольствием куплю что то "ненужное", вы просто покажите подходящее под то что я описал выше
зы: вы риэлтор что ли?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 22 чер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:10
Делюсь с вами секретами успеха, а вы трете посты, лишая людей возможностей. Некрасиво это.
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