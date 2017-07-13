Додано: Нед 21 чер, 2020 21:29

kingkongovets написав: ihorkyiv

в отличии от вас я не опускался до обсуждения вашей личности, я лишь высказал свое мнение о вашей модели управления недвигой и о том, как она влияет на рынок

к примеру у меня есть объект, который я по факту сдаю практически вдвое дороже, чем аналогичный в этом же доме, но арендаторы каждый год выносят мне мозг, рассказывая шо я их граблю, хотя у соседей даже окна еще деревянные с решетками времен совка и арендаторы сидят там уже 10+ лет

хозяина и его арендаторов все устраивает, а мне - гемор и нервы



зы: в дальнейшем если вас будет что-то не устраивать в моем поведении, или вам покажется шо я нарушаю правила форума - юзайте кнопки игнор и жалоба, меня об этом уведомлять не стоит - мне тупо пох к примеру у меня есть объект, который я по факту сдаю практически вдвое дороже, чем аналогичный в этом же доме, но арендаторы каждый год выносят мне мозг, рассказывая шо я их граблю, хотя у соседей даже окна еще деревянные с решетками времен совка и арендаторы сидят там уже 10+ летхозяина и его арендаторов все устраивает, а мне - гемор и нервызы: в дальнейшем если вас будет что-то не устраивать в моем поведении, или вам покажется шо я нарушаю правила форума - юзайте кнопки игнор и жалоба, меня об этом уведомлять не стоит - мне тупо пох

Майте врешті честь і елементарне сумління. Поверніть для загального ознайомлення попередню, видалену вами, версію вашого посту від 17год.17хв., у якій ви у неприпустимій формі вимагали від мене звітів щодо моїх грошових надходжень протягом останніх 10 років, щодо моїх статків та способу набуття власності на нерухомість. Як я ще міг оцінити цей ваш грубий напад, як не психічний розлад у людини, якій я ніколи не давав приводу для подібних реакцій. Ймовірно, гальма у вас таки спрацювали і ви, усвідомивши свою девіантну поведінку, поспіхом переробили свій допис у більш м"яку форму. І насамкінець, Кінгу, ну, що це за фраза "уведомлять не стоит - мне тупо пох" ? Вам скільки рочків ?? Не примушуйте мене та інших учасників форуму стверджуватися у думці щодо незворотної запущеності вашого емоційного стану. Ви - нормальна, освічена людина, із знаннями і досвідом, які можуть бути корисними кожному форумчанину. Просто змініть стиль спілкування. Якщо виникає жага комусь насипати купу грубощів користуйтеся послугою "особова скринька", адже необов"язково демострувати свій неконтрольований емоційний вибух усьому форуму. І нарешті: мені не є байдужою думка щодо мене кожного нашого колеги, у тому числі і ваша.