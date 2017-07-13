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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1854185518561857
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:13

  Trast написав:Ви ж невідповіли на запитання, а я повинен здогадуватися, ще й якихось-чогось накидати?
По перше з вашого коментаря, можу ьільки один висновок зробити у вас не складська і не офісна нерухомість.
Вона або під послуги або під торгівлю, або підходить і під те і під те.
Але де саме в Центрі, яка квадратурв, яка корисна квадратура, під що звичайно здавалося?
Як бачите, щоб відповісти професійно на ваше запитання є ще багато питань до вас і це ще навіть не всі питання.
Тому в особистих залюбки б міг допомогти з оцінкою, якщо б ви детальніше змогли б свій обьєкт описати по хоча б заданим питанням.

Надо же думать, что понимать ))))))
stm
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