Trast написав:Ви ж невідповіли на запитання, а я повинен здогадуватися, ще й якихось-чогось накидати?
По перше з вашого коментаря, можу ьільки один висновок зробити у вас не складська і не офісна нерухомість.
Вона або під послуги або під торгівлю, або підходить і під те і під те.
Але де саме в Центрі, яка квадратурв, яка корисна квадратура, під що звичайно здавалося?
Як бачите, щоб відповісти професійно на ваше запитання є ще багато питань до вас і це ще навіть не всі питання.
Тому в особистих залюбки б міг допомогти з оцінкою, якщо б ви детальніше змогли б свій обьєкт описати по хоча б заданим питанням.
Надо же думать, что понимать ))))))