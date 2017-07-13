|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 22 чер, 2020 00:40
kingkongovets написав: Trast написав:
Тому в особистих залюбки б міг допомогти з оцінкою, якщо б ви детальніше змогли б свій обьєкт описати по хоча б заданим питанням.
шановный, мне не нужна ничья оценка, я с удовольствием куплю что то "ненужное", вы просто покажите подходящее под то что я описал выше
зы: вы риэлтор что ли?
Я не рієлтер і нічого спільного з цим заняттям не мав, але мав в свій час досвід по інвестуванню в комерційну нерухомість, з 2013 року мене це більш вже не цікавить, хоча заісно досвід залишився.
Тому в придбанні чогось я вам вже не поміщник.
Мене більш зацікавили ващі розповіді про комерційну нерухомість і що там все супер, тому і поцікавився вашими об'єктами з точки зору любознавства інвестора в минулому, де там у вас все так гарно?
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 чер, 2020 00:48
Trast
когда то инвестировали, (когда именно, кстати?), 7 лет уже не занимаетесь, но с видом знатока заявляете шо "пропало всьо"
а теперь у вас жилая в польше, значит
респект, это опять ты шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7554
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 1212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 чер, 2020 00:53
kingkongovets написав:Trast
когда то инвестировали, (когда именно, кстати?), 7 лет уже не занимаетесь, но с видом знатока заявляете шо "пропало всьо"
а теперь у вас жилая в польше, значит
респект, это опять ты шоль?
Так я і не інвестую в комерційну та вже і в житлову в Україні теж, але чому знаю, бо очі маю і досвід.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|44575
|5224222
|
|
|466
|198075
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|3
|19658
|
|