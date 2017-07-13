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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1854185518561857
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:40

  kingkongovets написав:
  Trast написав:Тому в особистих залюбки б міг допомогти з оцінкою, якщо б ви детальніше змогли б свій обьєкт описати по хоча б заданим питанням.


шановный, мне не нужна ничья оценка, я с удовольствием куплю что то "ненужное", вы просто покажите подходящее под то что я описал выше

зы: вы риэлтор что ли?

Я не рієлтер і нічого спільного з цим заняттям не мав, але мав в свій час досвід по інвестуванню в комерційну нерухомість, з 2013 року мене це більш вже не цікавить, хоча заісно досвід залишився.
Тому в придбанні чогось я вам вже не поміщник.
Мене більш зацікавили ващі розповіді про комерційну нерухомість і що там все супер, тому і поцікавився вашими об'єктами з точки зору любознавства інвестора в минулому, де там у вас все так гарно?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:48

Trast
когда то инвестировали, (когда именно, кстати?), 7 лет уже не занимаетесь, но с видом знатока заявляете шо "пропало всьо"
а теперь у вас жилая в польше, значит
респект, это опять ты шоль? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:53

  kingkongovets написав:Trast
когда то инвестировали, (когда именно, кстати?), 7 лет уже не занимаетесь, но с видом знатока заявляете шо "пропало всьо"
а теперь у вас жилая в польше, значит
респект, это опять ты шоль? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так я і не інвестую в комерційну та вже і в житлову в Україні теж, але чому знаю, бо очі маю і досвід.
Trast
 
Повідомлень: 481
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