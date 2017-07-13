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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1857185818591860>
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vap написав:я взяла мдф за 140.

Брал из ясеня, просушенный, проклеенный, окрашенный под необходимый цвет, с монтажом от производителя, замечаний нет. Было несколько дешевле приведенного вами мдф.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:46

_Mykola_ ставлю закусенец вверх!)
vap
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:55

  vap написав:Vadim V исправилась, сорри, не часто пишу на русском)

У вас раскладка украинская ,
а на каком пишете чаще?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:58

  Vadim V написав:
  vap написав:Vadim V исправилась, сорри, не часто пишу на русском)

У вас раскладка украинская ,
а на каком пишете чаще?


тоже не понимаю почему бы тогда не писать на украинском
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:58

  _Mykola_ написав:
  vap написав:конечно, дело не в люксе, взять к примеру плинутс - можно купить пластиковий за 50 грн а можно алюминиевий за 500 - вроде б и то и то планка для соединения стен и пола, а разница в 10 раз. Ну пластиковий плинтус - ну єто вообще...

А если взять нечто среднее, например покрашенный в Ваш цвет плинтус из дерева?

Зачем к ламинату натурдерево? В самый раз пластиковый с прорезиненной кромкой, скроет недостатки ровности стяжки и стен.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:21

Vadim V на английском и клавиатура только английские буквИ, еще и зарядка нестандартная, вилка с тремя штирями - ноут привезла из Сингапура :mrgreen:

все, я исправилась, спасибо за фидбек. Не собиралась задерживаться, но здесь так интересно!) Ы
vap
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:26

  change_pm написав:Я тут порахував декілька варіантів бюджету ремонта 1к 40 кв.метрів, ціни в гривні:

Зображення

Сказати, що я в акуї! це взагалі не передати мої емоції :evil:

Гадаю курс 35 грн за бакс трішки цю біль би зняв, але вже ж краще 50 грн/бакс. Девальвація - то наше все :!:


33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:30

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[укожопы бы мне этого никогда не сказали. Они бы на эти нюансы даже внимания не обратили.

Вам это подсказал прораб, а не рукожепы. А поставить ровно стены даже вчерашеий студент сможет, при условии хотя бы года опыта на стройке.
Главное, чтоб вам нравилось.

Найм рукожопов означает, что прораб идет лесом. Ну и то, что стены одинаково хорошо может класть не только лишь каждый - заблуждение ИМХО. https://www.instagram.com/p/CBfVFGvFDH6 ... c284a1gdpi
Даже с этими дорогими каменщиками у одной стены получилось небольшое пузо и переделывали.

Макс, вони що не можуть натягнути капронову нитку і не знають що таке кутник?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:54

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[укожопы бы мне этого никогда не сказали. Они бы на эти нюансы даже внимания не обратили.

Вам это подсказал прораб, а не рукожепы. А поставить ровно стены даже вчерашеий студент сможет, при условии хотя бы года опыта на стройке.
Главное, чтоб вам нравилось.

Найм рукожопов означает, что прораб идет лесом. Ну и то, что стены одинаково хорошо может класть не только лишь каждый - заблуждение ИМХО. https://www.instagram.com/p/CBfVFGvFDH6/?igshid=1vqc284a1gdpi
Даже с этими дорогими каменщиками у одной стены получилось небольшое пузо и переделывали.

ого, у меня эти дорогие "каменщики" пошли бы на юх без оплаты их "труда" но только после демонтажа их художеств и вывоза мусора, ну и за испорченный материал заплатили бы)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:23

  flyman написав:Макс, вони що не можуть натягнути капронову нитку і не знають що таке кутник?

Обычно Заказчик и Исполнитель стоят друг друга.
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