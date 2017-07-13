Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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vap написав:конечно, дело не в люксе, взять к примеру плинутс - можно купить пластиковий за 50 грн а можно алюминиевий за 500 - вроде б и то и то планка для соединения стен и пола, а разница в 10 раз. Ну пластиковий плинтус - ну єто вообще...
А если взять нечто среднее, например покрашенный в Ваш цвет плинтус из дерева?
Зачем к ламинату натурдерево? В самый раз пластиковый с прорезиненной кромкой, скроет недостатки ровности стяжки и стен.
airmax78 написав:[укожопы бы мне этого никогда не сказали. Они бы на эти нюансы даже внимания не обратили.
Вам это подсказал прораб, а не рукожепы. А поставить ровно стены даже вчерашеий студент сможет, при условии хотя бы года опыта на стройке. Главное, чтоб вам нравилось.
Найм рукожопов означает, что прораб идет лесом. Ну и то, что стены одинаково хорошо может класть не только лишь каждый - заблуждение ИМХО. https://www.instagram.com/p/CBfVFGvFDH6 ... c284a1gdpi Даже с этими дорогими каменщиками у одной стены получилось небольшое пузо и переделывали.
Макс, вони що не можуть натягнути капронову нитку і не знають що таке кутник?
airmax78 написав:[укожопы бы мне этого никогда не сказали. Они бы на эти нюансы даже внимания не обратили.
Вам это подсказал прораб, а не рукожепы. А поставить ровно стены даже вчерашеий студент сможет, при условии хотя бы года опыта на стройке. Главное, чтоб вам нравилось.
Найм рукожопов означает, что прораб идет лесом. Ну и то, что стены одинаково хорошо может класть не только лишь каждый - заблуждение ИМХО. https://www.instagram.com/p/CBfVFGvFDH6/?igshid=1vqc284a1gdpi Даже с этими дорогими каменщиками у одной стены получилось небольшое пузо и переделывали.
ого, у меня эти дорогие "каменщики" пошли бы на юх без оплаты их "труда" но только после демонтажа их художеств и вывоза мусора, ну и за испорченный материал заплатили бы)
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