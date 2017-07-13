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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:51
UA написав: flyman написав:
Макс, вони що не можуть натягнути капронову нитку і не знають що таке кутник?
Обычно Заказчик и Исполнитель стоят друг друга.
Нельзя пройти мимо не кинув какаху.
Заказчик заметил брак. Сообщил прорабу. Прораб переделал. Что не так? Не обматерил?
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Додано: Чет 25 чер, 2020 23:54
Natt написав:
У нас и вывод в канализацию не принято делать, пусть барабанит по отливам соседей. Как раз от этой барабанной дроби сегодня утром проснулась.
Тебе ничего не снилось, тебе просто не спалось ...
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:28
Libo написав: Natt написав:
У нас и вывод в канализацию не принято делать, пусть барабанит по отливам соседей. Как раз от этой барабанной дроби сегодня утром проснулась.
Тебе ничего не снилось, тебе просто не спалось ...
Самотнім вовчицям частенько "не до сна"
- і лендлордство душу не зігріє
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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