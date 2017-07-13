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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1857185818591860
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:51

  UA написав:
  flyman написав:Макс, вони що не можуть натягнути капронову нитку і не знають що таке кутник?

Обычно Заказчик и Исполнитель стоят друг друга.

Нельзя пройти мимо не кинув какаху.
Заказчик заметил брак. Сообщил прорабу. Прораб переделал. Что не так? Не обматерил?
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:54

  Natt написав:У нас и вывод в канализацию не принято делать, пусть барабанит по отливам соседей. Как раз от этой барабанной дроби сегодня утром проснулась.


Тебе ничего не снилось, тебе просто не спалось ... :?

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:28

  Libo написав:
  Natt написав:У нас и вывод в канализацию не принято делать, пусть барабанит по отливам соседей. Как раз от этой барабанной дроби сегодня утром проснулась.


Тебе ничего не снилось, тебе просто не спалось ... :?


Самотнім вовчицям частенько "не до сна" :wink: - і лендлордство душу не зігріє :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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