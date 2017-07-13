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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1857185818591860
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:51

  UA написав:
  flyman написав:Макс, вони що не можуть натягнути капронову нитку і не знають що таке кутник?

Обычно Заказчик и Исполнитель стоят друг друга.

Нельзя пройти мимо не кинув какаху.
Заказчик заметил брак. Сообщил прорабу. Прораб переделал. Что не так? Не обматерил?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 06:51

  vap написав:_Mykola_ я взяла мдф за 140. Деревянний если хороший, то будет дороже, а если плохой (не висушенний и не проклеенний как следует) - єто одно название. Єто как золотое кольцо, если оно от Укрзолото или от Булгари, то нет разници, что оно золотое - цена в отличается в сто раз

с аналогией про ювелирные изделия не соглашусь: цена-то на картье-булгари отличается, а качество вовсе не обязательно, как раз тут за название, за буквочки заветные плотят)
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:51

  flyman написав:
  change_pm написав:Я тут порахував декілька варіантів бюджету ремонта 1к 40 кв.метрів, ціни в гривні:

Зображення

Сказати, що я в акуї! це взагалі не передати мої емоції :evil:

Гадаю курс 35 грн за бакс трішки цю біль би зняв, але вже ж краще 50 грн/бакс. Девальвація - то наше все :!:


33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2

Лишь Вы один не даете посетителям этой ветки утонуть в пучине безудержного потребления. Как светоч во тьме, выводите на чистую воду жлобов-прорабов и шаромыг-дизайнеров. Мебельная промышленность после ваших постов умывается горючими слезами и, скрепя сердце, режет свою лошадиную маржу.
Мы Вами гордимся!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:21

  antey1969 написав:.. Мебельная промышленность после ваших постов умывается горючими слезами и, скрепя сердце, режет свою лошадиную маржу.

а продавцы бытовой техники извлекают все нераспроданные остатки с пометкой "сделано в СССР"
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:01

  antonivs3 написав:
  vap написав:_Mykola_ я взяла мдф за 140. Деревянний если хороший, то будет дороже, а если плохой (не висушенний и не проклеенний как следует) - єто одно название. Єто как золотое кольцо, если оно от Укрзолото или от Булгари, то нет разници, что оно золотое - цена в отличается в сто раз

с аналогией про ювелирные изделия не соглашусь: цена-то на картье-булгари отличается, а качество вовсе не обязательно, как раз тут за название, за буквочки заветные плотят)

кстати вспомнил, реально знаю человека который лет 15 назад начал заказывать в Индии ювелирку по модным каталогам(в т.ч. и указанных брендов), привозил "в сумках", продавал за 50% каталожной стоимости и на этом стал реально миллионером
эх, как много Я знаю...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:08

  Прохожий написав:кстати вспомнил, реально знаю человека который лет 15 назад начал заказывать в Индии ювелирку по модным каталогам(в т.ч. и указанных брендов), привозил "в сумках", продавал за 50% каталожной стоимости и на этом стал реально миллионером
эх, как много Я знаю...)


могу подсказать в киеве мастеров, которые делают копии картье и прочих граффов и булгари с клеймами
гораздо круче, чем то о чем вы говорите - видел и то и то
и заказывают ооочень известные и обеспеченные люди - жены и любовницы довольны, пацанам экономия, людям работа)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:37

  flyman написав:
  change_pm написав:Я тут порахував декілька варіантів бюджету ремонта 1к 40 кв.метрів, ціни в гривні:

Зображення

Сказати, що я в акуї! це взагалі не передати мої емоції :evil:

Гадаю курс 35 грн за бакс трішки цю біль би зняв, але вже ж краще 50 грн/бакс. Девальвація - то наше все :!:


33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2

Прошу модернизировать таблицу - перед столбцом "супер-жлоб" ввести столбец "флай-ремонт" и указать цену (по оценке автора) в 20000грн - а то как-то неполно получается :). Я вполне серьезно, кстати. Тем более, что ремонт "флай" ИМХО в Украине встречается чаще, чем "эконом" из приведенной выше таблицы.
di2gard
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:02

  flyman написав:33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2

Флай, можеш дати розбивку своїх 1000 уе по чистовому ремонту і все інше. А також сказати, що саме входить у все інше (яка мебля, техніка, умивальник, сра і ванна).

  di2gard написав:Прошу модернизировать таблицу - перед столбцом "супер-жлоб" ввести столбец "флай-ремонт" и указать цену (по оценке автора) в 20000грн - а то как-то неполно получается :). Я вполне серьезно, кстати. Тем более, что ремонт "флай" ИМХО в Украине встречается чаще, чем "эконом" из приведенной выше таблицы.

Ок, зроблю :) Самому цікаво буде!
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