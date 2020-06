Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:08

эх, как много Я знаю...) кстати вспомнил, реально знаю человека который лет 15 назад начал заказывать в Индии ювелирку по модным каталогам(в т.ч. и указанных брендов), привозил "в сумках", продавал за 50% каталожной стоимости и на этом стал реально миллионеромэх, как много Я знаю...)



и заказывают ооочень известные и обеспеченные люди - жены и любовницы довольны, пацанам экономия, людям работа) могу подсказать в киеве мастеров, которые делают копии картье и прочих граффов и булгари с клеймамигораздо круче, чем то о чем вы говорите - видел и то и тои заказывают ооочень известные и обеспеченные люди - жены и любовницы довольны, пацанам экономия, людям работа)

