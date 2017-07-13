Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vap написав:_Mykola_ я взяла мдф за 140. Деревянний если хороший, то будет дороже, а если плохой (не висушенний и не проклеенний как следует) - єто одно название. Єто как золотое кольцо, если оно от Укрзолото или от Булгари, то нет разници, что оно золотое - цена в отличается в сто раз
с аналогией про ювелирные изделия не соглашусь: цена-то на картье-булгари отличается, а качество вовсе не обязательно, как раз тут за название, за буквочки заветные плотят)
change_pm написав:Я тут порахував декілька варіантів бюджету ремонта 1к 40 кв.метрів, ціни в гривні:
Сказати, що я в акуї! це взагалі не передати мої емоції
Гадаю курс 35 грн за бакс трішки цю біль би зняв, але вже ж краще 50 грн/бакс. Девальвація - то наше все
33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2
Лишь Вы один не даете посетителям этой ветки утонуть в пучине безудержного потребления. Как светоч во тьме, выводите на чистую воду жлобов-прорабов и шаромыг-дизайнеров. Мебельная промышленность после ваших постов умывается горючими слезами и, скрепя сердце, режет свою лошадиную маржу. Мы Вами гордимся!
vap написав:_Mykola_ я взяла мдф за 140. Деревянний если хороший, то будет дороже, а если плохой (не висушенний и не проклеенний как следует) - єто одно название. Єто как золотое кольцо, если оно от Укрзолото или от Булгари, то нет разници, что оно золотое - цена в отличается в сто раз
с аналогией про ювелирные изделия не соглашусь: цена-то на картье-булгари отличается, а качество вовсе не обязательно, как раз тут за название, за буквочки заветные плотят)
кстати вспомнил, реально знаю человека который лет 15 назад начал заказывать в Индии ювелирку по модным каталогам(в т.ч. и указанных брендов), привозил "в сумках", продавал за 50% каталожной стоимости и на этом стал реально миллионером эх, как много Я знаю...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:кстати вспомнил, реально знаю человека который лет 15 назад начал заказывать в Индии ювелирку по модным каталогам(в т.ч. и указанных брендов), привозил "в сумках", продавал за 50% каталожной стоимости и на этом стал реально миллионером эх, как много Я знаю...)
могу подсказать в киеве мастеров, которые делают копии картье и прочих граффов и булгари с клеймами гораздо круче, чем то о чем вы говорите - видел и то и то и заказывают ооочень известные и обеспеченные люди - жены и любовницы довольны, пацанам экономия, людям работа)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
change_pm написав:Я тут порахував декілька варіантів бюджету ремонта 1к 40 кв.метрів, ціни в гривні:
Сказати, що я в акуї! це взагалі не передати мої емоції
Гадаю курс 35 грн за бакс трішки цю біль би зняв, але вже ж краще 50 грн/бакс. Девальвація - то наше все
33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2
Прошу модернизировать таблицу - перед столбцом "супер-жлоб" ввести столбец "флай-ремонт" и указать цену (по оценке автора) в 20000грн - а то как-то неполно получается . Я вполне серьезно, кстати. Тем более, что ремонт "флай" ИМХО в Украине встречается чаще, чем "эконом" из приведенной выше таблицы.
flyman написав:33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2
Флай, можеш дати розбивку своїх 1000 уе по чистовому ремонту і все інше. А також сказати, що саме входить у все інше (яка мебля, техніка, умивальник, сра і ванна).
di2gard написав:Прошу модернизировать таблицу - перед столбцом "супер-жлоб" ввести столбец "флай-ремонт" и указать цену (по оценке автора) в 20000грн - а то как-то неполно получается . Я вполне серьезно, кстати. Тем более, что ремонт "флай" ИМХО в Украине встречается чаще, чем "эконом" из приведенной выше таблицы.
flyman написав:33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2
Флай, можеш дати розбивку своїх 1000 уе по чистовому ремонту і все інше. А також сказати, що саме входить у все інше (яка мебля, техніка, умивальник, сра і ванна).
di2gard написав:Прошу модернизировать таблицу - перед столбцом "супер-жлоб" ввести столбец "флай-ремонт" и указать цену (по оценке автора) в 20000грн - а то как-то неполно получается . Я вполне серьезно, кстати. Тем более, что ремонт "флай" ИМХО в Украине встречается чаще, чем "эконом" из приведенной выше таблицы.
Ок, зроблю Самому цікаво буде!
приблизно по пам"яті: е.е. лічильник (замість стибженого) = $90 плитка = $150 ванна+сральнік = $100 холодильник = $110 бойлер = $80 борг по комуналці за 3р, коли був у Польщі = $150 мікрохвильовка, е.е. плитка, мойка, умивальник = $40 інструмент (плиткоріз, паяльник труб, ножниці для труб, електролобзік) = $40 розхідні матеріали (труби, кабелі, і т.п.) = $110 вєлік = $40 змішувачі, краніки = $30 ітого $930 решта ???