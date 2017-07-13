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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 чер, 2020 13:31
airmax78 написав: UA написав:
Обычно Заказчик и Исполнитель стоят друг друга.
Нельзя пройти мимо не кинув какаху.
Заказчик заметил брак. Сообщил прорабу. Прораб переделал. Что не так? Не обматерил?
Тема дизайнера не раскрыта.
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