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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1858185918601861
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:31

  airmax78 написав:
  UA написав:Обычно Заказчик и Исполнитель стоят друг друга.

Нельзя пройти мимо не кинув какаху.
Заказчик заметил брак. Сообщил прорабу. Прораб переделал. Что не так? Не обматерил?

Тема дизайнера не раскрыта.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA, выложите, плз, фото ремонта, который вы сделали без дизайнера. Может, в самом деле - это пустая трата денег.
airmax78
 
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  #<1 ... 1858185918601861
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