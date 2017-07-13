Тема дизайнера не раскрыта.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 13:31
Додано: Суб 27 чер, 2020 15:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
UA, выложите, плз, фото ремонта, который вы сделали без дизайнера. Может, в самом деле - это пустая трата денег.
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