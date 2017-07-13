Тема дизайнера не раскрыта.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 13:31
Додано: Суб 27 чер, 2020 15:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
UA, выложите, плз, фото ремонта, который вы сделали без дизайнера. Может, в самом деле - это пустая трата денег.
Додано: Пон 29 чер, 2020 02:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США.
Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:
Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. Эта компания и сейчас существует и неплохо себя чувствует - это один из крупнейших операторов мобильной связи. Не такой крупный как Вэрайзен, но тем не менее.
У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем.
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