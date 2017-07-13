Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США. Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:
AT&T выплачивала свои обычные дивиденды все время во время депрессии. Другие высокосортные акции этого не делали, но практически все они вернулись к изначальным ценам, и владелец который не продал их, ничего не потерял кроме невыплаченных дивидендов.
Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. Эта компания и сейчас существует и неплохо себя чувствует - это один из крупнейших операторов мобильной связи. Не такой крупный как Вэрайзен, но тем не менее. У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем.
rjkz написав:На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США. Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:
AT&T выплачивала свои обычные дивиденды все время во время депрессии. Другие высокосортные акции этого не делали, но практически все они вернулись к изначальным ценам, и владелец который не продал их, ничего не потерял кроме невыплаченных дивидендов.
Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. Эта компания и сейчас существует и неплохо себя чувствует - это один из крупнейших операторов мобильной связи. Не такой крупный как Вэрайзен, но тем не менее. У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем.
flyman написав:33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2
Флай, можеш дати розбивку своїх 1000 уе по чистовому ремонту і все інше. А також сказати, що саме входить у все інше (яка мебля, техніка, умивальник, сра і ванна).
di2gard написав:Прошу модернизировать таблицу - перед столбцом "супер-жлоб" ввести столбец "флай-ремонт" и указать цену (по оценке автора) в 20000грн - а то как-то неполно получается . Я вполне серьезно, кстати. Тем более, что ремонт "флай" ИМХО в Украине встречается чаще, чем "эконом" из приведенной выше таблицы.
Ок, зроблю Самому цікаво буде!
приблизно по пам"яті: е.е. лічильник (замість стибженого) = $90 плитка = $150 ванна+сральнік = $100 холодильник = $110 бойлер = $80 борг по комуналці за 3р, коли був у Польщі = $150 мікрохвильовка, е.е. плитка, мойка, умивальник = $40 інструмент (плиткоріз, паяльник труб, ножниці для труб, електролобзік) = $40 розхідні матеріали (труби, кабелі, і т.п.) = $110 вєлік = $40 змішувачі, краніки = $30 ітого $930 решта ???
мебель б.у. або фірми "пансамсклепав".
Натт будет впечетлена. Все похозяйски и ни копейки стройбанам-шаромыгам. Тема "самсклепав" осталась не раскрыта. Где брали ДСП на корпусную мебель, чем и как кромковали?