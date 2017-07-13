Додано: Пон 29 чер, 2020 14:16

тут такое дело...

интересно, за неделю 2 звонка от рыл по квартире которая сдана уже практически год как и объява ессно удалена

к чему бы это?

может действительно пошла сегментация рынка и арендаторы с деньгами хотят реально комфортное просторное жилье?

звонят по 2к большой площади в новострое с хорошим ремонтом)

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