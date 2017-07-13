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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1859186018611862>
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:31

  airmax78 написав:
  UA написав:Обычно Заказчик и Исполнитель стоят друг друга.

Нельзя пройти мимо не кинув какаху.
Заказчик заметил брак. Сообщил прорабу. Прораб переделал. Что не так? Не обматерил?

Тема дизайнера не раскрыта.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA, выложите, плз, фото ремонта, который вы сделали без дизайнера. Может, в самом деле - это пустая трата денег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 02:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США.
Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:
AT&T выплачивала свои обычные дивиденды все время во время депрессии. Другие высокосортные акции этого не делали, но практически все они вернулись к изначальным ценам, и владелец который не продал их, ничего не потерял кроме невыплаченных дивидендов.


Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. Эта компания и сейчас существует и неплохо себя чувствует - это один из крупнейших операторов мобильной связи. Не такой крупный как Вэрайзен, но тем не менее.
У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем. :mrgreen:

https://perfume007.livejournal.com/715761.html
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 08:23

  rjkz написав:На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США.
Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:
AT&T выплачивала свои обычные дивиденды все время во время депрессии. Другие высокосортные акции этого не делали, но практически все они вернулись к изначальным ценам, и владелец который не продал их, ничего не потерял кроме невыплаченных дивидендов.


Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. Эта компания и сейчас существует и неплохо себя чувствует - это один из крупнейших операторов мобильной связи. Не такой крупный как Вэрайзен, но тем не менее.
У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем. :mrgreen:

https://perfume007.livejournal.com/715761.html

Поки не влуплять податок на нерухомість по повній, як в США.
Але, думаю, поки депутати мають по 100 об"єктів, мало реальний такий сценарій.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 08:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:п. с.
Вже всі зачекались на фото "готове під ключ" - тож Флай, непідкачай!
и посыпались флаю заказы от любителей поддельного золота из бутиков на Петровке.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:54

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2

Флай, можеш дати розбивку своїх 1000 уе по чистовому ремонту і все інше. А також сказати, що саме входить у все інше (яка мебля, техніка, умивальник, сра і ванна).

  di2gard написав:Прошу модернизировать таблицу - перед столбцом "супер-жлоб" ввести столбец "флай-ремонт" и указать цену (по оценке автора) в 20000грн - а то как-то неполно получается :). Я вполне серьезно, кстати. Тем более, что ремонт "флай" ИМХО в Украине встречается чаще, чем "эконом" из приведенной выше таблицы.

Ок, зроблю :) Самому цікаво буде!

приблизно по пам"яті:
е.е. лічильник (замість стибженого) = $90
плитка = $150
ванна+сральнік = $100
холодильник = $110
бойлер = $80
борг по комуналці за 3р, коли був у Польщі = $150
мікрохвильовка, е.е. плитка, мойка, умивальник = $40
інструмент (плиткоріз, паяльник труб, ножниці для труб, електролобзік) = $40
розхідні матеріали (труби, кабелі, і т.п.) = $110
вєлік = $40
змішувачі, краніки = $30
ітого $930
решта ???

мебель б.у. або фірми "пансамсклепав".

Натт будет впечетлена. Все похозяйски и ни копейки стройбанам-шаромыгам.
Тема "самсклепав" осталась не раскрыта. Где брали ДСП на корпусную мебель, чем и как кромковали?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:27

Окі-докі, гайз, доробив таблічку :)
Зображення
Чекаю на + та фидбек :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:59

  rjkz написав:На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США.
Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:
AT&T выплачивала свои обычные дивиденды все время во время депрессии. Другие высокосортные акции этого не делали, но практически все они вернулись к изначальным ценам, и владелец который не продал их, ничего не потерял кроме невыплаченных дивидендов.


Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем. :mrgreen:
https://perfume007.livejournal.com/715761.html

Думаю, что в долларе недвига восстановится достаточно быстро - в пределах двух лет. Причина - активно работающий печатный станок штатов. Пока потребители боятся трат, припасая деньги на будущее - эмиссия не вылазит в инфляцию, но на выходе из карантина долар сильно пошатнется, опередив "дешевей" КН. То есть от роста доходов КН будет отставать - но как "заначка" будет выгоднее валюты, с учетом нынешних процентных ставок.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:16

тут такое дело...
интересно, за неделю 2 звонка от рыл по квартире которая сдана уже практически год как и объява ессно удалена
к чему бы это?
может действительно пошла сегментация рынка и арендаторы с деньгами хотят реально комфортное просторное жилье?
звонят по 2к большой площади в новострое с хорошим ремонтом)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  di2gard написав:Думаю, что в долларе недвига восстановится достаточно быстро - в пределах двух лет. Причина - активно работающий печатный станок штатов.
они же для себя печатают а не для нас, или америкосы приедут и всё скупят?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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